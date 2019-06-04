В приёмной тульского правительства пройдут бесплатные юридические консультации

В текущем месяце консультации для жителей региона проведут сотрудники различных структур и ведомств:

5 июня – Государственная жилищная инспекция Тульской области,

6 июня – институт права и управления ТулГУ,

11, 18, 25 июня – Тульская областная адвокатская палата,

13 июня – Тульский институт Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России),

19 июня – Комитет Тульской области по тарифам,

20 июня – тульский филиал Международного юридического института,

26 июня – министерство строительства и ЖКХ Тульской области,

27 июня – Институт законоведения и управления Всероссийской полицейской ассоциации.