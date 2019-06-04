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В приёмной тульского правительства пройдут бесплатные юридические консультации

В приёмной тульского правительства пройдут бесплатные юридические консультации

Представители Ассоциация юристов России разъяснят гражданам нормы действующего законодательства.

В текущем месяце консультации для жителей региона проведут сотрудники различных структур и ведомств:

  • 5 июня – Государственная жилищная инспекция Тульской области,
  • 6 июня – институт права и управления ТулГУ,
  • 11, 18, 25 июня – Тульская областная адвокатская палата,
  • 13 июня – Тульский институт Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России),
  • 19 июня – Комитет Тульской области по тарифам,
  • 20 июня – тульский филиал Международного юридического института,
  • 26 июня – министерство строительства и ЖКХ Тульской области,
  • 27 июня – Институт законоведения и управления Всероссийской полицейской ассоциации.

Консультации пройдут с 15.00 до 18.00. Предварительная запись по телефону: 8(4872)30-62-75.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:50 0
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