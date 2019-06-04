В приёмной тульского правительства пройдут бесплатные юридические консультации
Представители Ассоциация юристов России разъяснят гражданам нормы действующего законодательства.
В текущем месяце консультации для жителей региона проведут сотрудники различных структур и ведомств:
- 5 июня – Государственная жилищная инспекция Тульской области,
- 6 июня – институт права и управления ТулГУ,
- 11, 18, 25 июня – Тульская областная адвокатская палата,
- 13 июня – Тульский институт Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России),
- 19 июня – Комитет Тульской области по тарифам,
- 20 июня – тульский филиал Международного юридического института,
- 26 июня – министерство строительства и ЖКХ Тульской области,
- 27 июня – Институт законоведения и управления Всероссийской полицейской ассоциации.
Консультации пройдут с 15.00 до 18.00. Предварительная запись по телефону: 8(4872)30-62-75.
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