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Двое выпавших из окон детей доставлены в тульские больницы
Фото pixabay.com

Двое выпавших из окон детей доставлены в тульские больницы

О произошедших ЧП рассказали в региональном минздраве.

31 мая в Донском из окна 1-го этажа выпал четырехлетний ребенок, 1 июня также четырехлетний малыш выпал с высоты 2-го этажа в пос. Центральный Арсеньевского района.

Оба ребенка госпитализированы с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибами. Врачи проводят необходимое лечение. На сегодняшний день состояние малышей расценивается как средней тяжести, стабильное.

 

В этом году вследствие падения из окон в больницах оказались 9 детей. К счастью, летальных случаев нет — врачи сохранили жизнь и здоровье маленьких пациентов.

Медики Тульской области обращаются к землякам — не пренебрегайте правилами безопасности, следите за детьми и не оставляйте окна открытыми. Падение с высоты нескольких метров может быть для ребенка смертельным. Берегите детей!

Также памятку родителям на эту тему подготовили тульские полицейские. Смотрите советы по ссылке.

 

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дети выпали из окнабольница
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Тульская область

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