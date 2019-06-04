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Жительница Новомосковска украла у коллеги деньги и легинсы
Фото: lauwin.com

Жительница Новомосковска украла у коллеги деньги и легинсы

В полиции возбуждено уголовное дело.

К новомосковским полицейским за помощью обратилась сотрудница одного из местных швейных производств. По словам женщины, во время рабочего дня из раздевалки у нее украли легинсы и деньги. Общая сумма ущерба составила 6 тысяч рублей.
 
«При проведении мероприятий сотрудники отдела МВД выяснили, что к краже может быть причастна другая швея организации, имевшая доступ в раздевалку. 30-летняя ранее судимая женщина призналась в содеянном. У нее обнаружено и изъято похищенное», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.
 

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража».

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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 12:16 +3
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