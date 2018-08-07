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Памятка МВД: как уберечь ребенка от падения из окна

Памятка МВД: как уберечь ребенка от падения из окна

Случаи падения учащаются с наступлением жары, сообщают в МВД.

Ежегодно регистрируются факты падения из окон малолетних детей. Зачастую это приводит к тяжелым травмам несовершеннолетних и, нередко, к их гибели.

«В целях профилактики подобных трагедий МВД России разработана специальная иллюстрированная памятка, в которой содержатся советы специалистов, как уберечь своего ребенка от опасности. Распространение памятки пройдет в рамках профилактических мероприятий», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

С наступлением жаркой погоды по всей стране учащаются случаи падения детей из окон.

Чаще всего причиной несчастных случаев становятся невнимательность родителей и москитные сетки, которые создают лишь видимость барьера.

Только максимальное внимание родителей к своим детям поможет предотвратить трагедию. Помните: здоровье и жизнь детей в ваших руках!

Автор: Юлия Коршунова, сегодня, в 13:05 +2
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