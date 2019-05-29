Ночью в Тульской области на трассе сбили мужчину

28 мая в 22.00 на 28-м километре автодороги «Алексин — Заокский» 34-летний водитель автомобиля «ГАЗ 33023» сбил пешехода.

По предварительным данным, 41-летний мужчина вышел на дорогу из-за стоящего на обочине транспортного средства. Происшествие случилось на неосвещенном участке дороги вне населенного пункта.

Пострадавшего с различными травмами госпитализировали.

госавтоинспекция

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают, что в сумерках или в темноте пешехода на дороге почти не видно. Благодаря световозвращающим элементам пешие участники дорожного движения в условиях плохой или недостаточной видимости обеспечены безопасностью на дороге. Яркое световое пятно, создаваемое световозвращателем, привлечет внимание водителя и позволит ему вас вовремя заметить. Будьте предельно бдительными и внимательными, находясь на проезжей части.