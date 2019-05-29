В Туле представили новый рейтинг управляющих компаний

Начальник ГЖИ Тульской области Леонид Ивченко представил новый рейтинг управляющих компаний, в который вошли 188 организаций.

По словам Леонида Ивченко, произошло много изменений. Так, в зеленой зоне увеличилось количество УК — сейчас их 39 (было 30). Это связано с переходом на прямые договора с ресурсниками. Управляющие компании не имеют задолженности перед ними, также у них нет неисполненных предписаний ГЖИ. Примечательно, что лидер рейтинга не изменился.

В красном секторе компании имеют большие задолженности перед ресурсниками, их руководители имеют неисполненные предписания ГЖИ и административные штрафы. В конце рейтинга состав УК сильно не изменился.

Леонид Ивченко отметил, что губернатор дал поручение: усилить работу с управляющими компаниями и убрать недобросовестную конкуренцию.

Был разработан план мероприятий совместно с полицейскими. Это прежде всего противодействие недобросовестной конкуренции.

ГЖИ добилась того, что УК, имеющие лицензии, но не управляющие домами, ушли с рынка. 35 таких «запасных» компаний лишены лицензий.

Также было поручение губернатора — разработать Единую систему ГЖИ Тульской области. Она уже создана и начнет работу в июне. Каждый житель сможет обратиться через нее в свою УК, а также в надзорный орган, если проблема не решится в трехдневный срок. Леонид Ивченко отметил, что для всех управляющих компаний эта система будет безвозмездной.

Также было поручение проработать практику перевода дома в другую УК. Жилищный кодекс предусматривает бумажные протоколы и не гарантирует подлинность подписей собственников.

Электронное голосование через систему ЕСИА позволит избежать такой ситуации.

В Тульской области две компании уже провели голосования по такой схеме.

По словам начальника ГЖИ, по итогам зимнего периода жители жаловались, что при удалении наледи рабочие повреждали покрытия крыш. Одна из УК установила новую систему — «Противолед». Леонид Ивченко посоветовал другим управляющим компаниям взять такой опыт передовых технологий на вооружение.

Все эти нововведения будут учитываться в рейтинге следующего периода.

Процедура привлечения УК за нарушение лицензионных требований сократилась. Теперь этими полномочиями наделен ГЖИ. С 29 марта уже рассмотрены 14 дел об административных правонарушениях, в основном, по итогам исключения из платежки строки «Содержание жилья платы за вывоз мусора».

В Тульской области остро стоит вопрос долгов УК перед ресурсниками. Если задолженность больше двух месяцев, это грубое нарушение лицензионных требований. За это у организации изымают дома из управления. А если число таких домов составит 15% жилого фонда, УК лишат лицензии.