Каждое третье преступление в Тульской области совершают рецидивисты

С января по апрель текущего года на территории Тульской области зарегистрировано 4481 преступление – на 177 больше, чем за тот же период прошлого года. На 66,7% увеличилось число преступлений, зарегистрированных в Привокзальном районе Тулы. Также криминогенная обстановка ухудшилась в Центральном районе – прирост составил 14,8%.

В области самыми «криминальными» стали Куркинский и Одоевский районе (число преступлений выросло на 58 и 45% соответственно). Рост 20 до 25% зафиксирован в Новомосковске, Узловском, Дубенском и Алексинском районах.

Снизилось количество преступных деяний на территории Воловского (-43,2%), Каменского (-38,1%), Ясногорского (-33,6%), Чернского (-30,8%), Белевского (-23,8%), Богородицкого (-20,6%) и Тепло-Огаревского (-20%) районов.

Количество тяжких и особо тяжких преступлений увеличилось с 1021 до 1220, раскрываемость преступлений по области составила 62,4%. За четыре месяца зарегистрировано 95 преступлений коррупционной направленности – на треть больше, чем в прошлом году.

Большая часть преступных эпизодов – кражи (1311) и мошенничества (524). Причём каждое второе мошенничество совершено с применением информационно-телекоммуникационных технологий. Зарегистрировано 347 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, 82 эпизода незаконного оборота оружия и боеприпасов. Каждое третье преступление совершено рецидивистами, каждое пятое – в состоянии алкогольного опьянения.