новости
новости
Регистрация
Каждое третье преступление в Тульской области совершают рецидивисты

Каждое третье преступление в Тульской области совершают рецидивисты

Такие данные приводит управление правовой статистики региональной прокуратуры.

С января по апрель текущего года на территории Тульской области зарегистрировано 4481 преступление – на 177 больше, чем за тот же период прошлого года. На 66,7% увеличилось число преступлений, зарегистрированных в Привокзальном районе Тулы. Также криминогенная обстановка ухудшилась в Центральном районе – прирост составил 14,8%.

В области самыми «криминальными» стали Куркинский и Одоевский районе (число преступлений выросло на 58 и 45% соответственно). Рост 20 до 25% зафиксирован в Новомосковске, Узловском, Дубенском и Алексинском районах.

Снизилось количество преступных деяний на территории Воловского (-43,2%), Каменского (-38,1%), Ясногорского (-33,6%), Чернского (-30,8%), Белевского (-23,8%), Богородицкого (-20,6%) и Тепло-Огаревского (-20%) районов.

Количество тяжких и особо тяжких преступлений увеличилось с 1021 до 1220, раскрываемость преступлений по области составила 62,4%. За четыре месяца зарегистрировано 95 преступлений коррупционной направленности – на треть больше, чем в прошлом году.

Большая часть преступных эпизодов – кражи (1311) и мошенничества (524). Причём каждое второе мошенничество совершено с применением информационно-телекоммуникационных технологий. Зарегистрировано 347 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, 82 эпизода незаконного оборота оружия и боеприпасов. Каждое третье преступление совершено рецидивистами, каждое пятое – в состоянии алкогольного опьянения.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:33 +2
Другие статьи по темам
Событие
прокуратура Тульской областиуровень преступностипреступления
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области заработал новый сервис для доступа пациентов к медицинским документам
В Тульской области заработал новый сервис для доступа пациентов к медицинским документам
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.