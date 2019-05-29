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В Тульской области заработал новый сервис для доступа пациентов к медицинским документам

В Тульской области заработал новый сервис для доступа пациентов к медицинским документам

Тульская область – один из четырех пилотных регионов, в которых электронные медицинские документы с электронной подписью, начали передаваться в РЭМД с мая.

В течение пяти лет все государственные и муниципальные медицинские организации России должны предоставить гражданам доступ к электронным медицинским документам через Единый портал государственных услуг и функций (www.gosuslugi.ru). Для этого создан реестр электронных медицинских документов (РЭМД). Он разработан на основе Единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) в рамках федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе ЕГИСЗ» национального проекта «Здравоохранение».

Тульская область – один из четырех пилотных регионов, в которых электронные медицинские документы с электронной подписью, начали передаваться в РЭМД с мая 2019 года. Жители области уже сегодня могут протестировать работу сервиса в личном кабинете «Моё здоровье» на портале госуслуг. В реестр загружено 169 тысяч электронных медицинских документов, оформленных в государственных учреждениях здравоохранения Тульской области с мая нынешнего года.

- Благодаря новому сервису туляки могут в любой момент получить необходимый протокол проведенного лечения, заверенный электронной подписью врача, – рассказала Татьяна Сёмина, заместитель министра здравоохранения Тульской области. – При этом не надо обращаться в поликлинику или больницу, писать запросы и ждать. Сейчас в реестр передаются протоколы врачебных консультаций, лабораторных и инструментальных исследований. В ближайшее время планируется обеспечить и передачу протоколов телемедицинских консультаций. Возможность работы с электронным реестром – это еще один значимый шаг на пути к реализации принципа открытости здравоохранения.

Региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе ЕГИСЗ» предусматривает, что в 2020 году число жителей области, пользующихся услугами личного кабинета «Моё здоровье» на портале госуслуг вырастет до 163,44 тыс. человек (в 2019 г – 90,86 тыс.), а в 2024 году – до 429,89 тыс. человек.

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Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 17:57 0
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