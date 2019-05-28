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Пропавший в Туле 14-летний мальчик найден живым

Пропавший в Туле 14-летний мальчик найден живым

Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

Поиски 14-летнего Александра Сермягина, который ушёл из дома и не вернулся, успешно завершены. Об этом во вторник, 28 мая, в 18.50 сообщили волонтёры отряда «Лиза Алерт».

Мальчик жив и здоров, по предварительным данным, никаких противоправных действий в отношении него не совершалось. Напомним, подростка искали на протяжении трёх дней. Обстоятельства случившегося не уточняются.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:59 +2
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