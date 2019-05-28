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В МФЦ Тульской области пройдут консультации Роспотребнадзора

В МФЦ Тульской области пройдут консультации Роспотребнадзора

Жители региона получат разъяснения по вопросам потребительского законодательства.

Специалисты тульского Управления Роспотребнадзора проведут выездные консультации в МФЦ во вторник, 4 июня. Граждане получат ответы на вопросы, касающиеся сферы зашиты прав потребителей.

При наличии документов специалисты помогут подготовить досудебную претензию или проект искового заявления, а также разъяснят алгоритм разрешения каждой индивидуальной ситуации.

  • Консультации пройдут с 9.00 до 18.00 по следующим адресам:
  • в Туле – пр-т Ленина, д. 63,
  • в Алексине – пл. Ленина, д. 8,
  • в Новомосковске – ул. Московская, д. 7,
  • в Суворове – ул. Ленина, д. 12,
  • в Щекино – ул. Шахтерская, д. 21,
  • в Ефремове – пл. Красная, д. 1.
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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:37 +1
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