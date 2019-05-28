В МФЦ Тульской области пройдут консультации Роспотребнадзора

Специалисты тульского Управления Роспотребнадзора проведут выездные консультации в МФЦ во вторник, 4 июня. Граждане получат ответы на вопросы, касающиеся сферы зашиты прав потребителей.

При наличии документов специалисты помогут подготовить досудебную претензию или проект искового заявления, а также разъяснят алгоритм разрешения каждой индивидуальной ситуации.