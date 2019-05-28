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Июнь в Тульской области будет теплым и дождливым

Июнь в Тульской области будет теплым и дождливым

Ожидается, что к концу месяца установится жаркая и сухая погода.

По данным Гидрометцентра России, в Москве и ближайших регионах в июне средняя температура будет находиться в диапазоне 18-19 градусов – чуть выше нормы. Ожидаемое количество осадков – 90−100 мм, на 20% больше нормы.

В начале июня днём будет около 18-23 градусов тепла, переменная облачность и кратковременные дожди. К началу второй декады в европейскую часть России придёт жаркая и сухая погода – до +29 градусов.

В середине месяца возможны грозовые дожди, днём – до +27. К концу второй декады температура понизится до 14-19 градусов, но затем снова увеличится до +32. Завершится июнь неустойчивой погодой с кратковременными грозами и осадками.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:40 +3
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