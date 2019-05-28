Пропавший в Туле 14-летний подросток до сих пор не найден
Александр Сермягин ушёл из дома 25 мая 2019 года.
Волонтёры из отряда «Лиза Алерт» просят жителей Тульской области помочь в поисках 14-летнего Александра Сермягина, который 25 мая ушёл из дома в Советском районе в неизвестном направлении.
Подросток до сих пор не найден. По некоторым данным, парень ушел из дома после ссоры с родными.
Приметы: рост 170 см, плотного телосложения, глаза серые, волосы тёмно-русые, короткие. Был одет в тёмно-синюю футболку поло с длинным рукавом, синие джинсы и синие кроссовки с белыми полосками.
Просьба ко всем, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, позвонить по телефонам: 112, 8(800)700-54-52 и 8(953)443-14-80.
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