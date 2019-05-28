Пропавший в Туле 14-летний подросток до сих пор не найден

Александр Сермягин ушёл из дома 25 мая 2019 года.

Волонтёры из отряда «Лиза Алерт» просят жителей Тульской области помочь в поисках 14-летнего Александра Сермягина, который 25 мая ушёл из дома в Советском районе в неизвестном направлении.

Подросток до сих пор не найден. По некоторым данным, парень ушел из дома после ссоры с родными.

Приметы: рост 170 см, плотного телосложения, глаза серые, волосы тёмно-русые, короткие. Был одет в тёмно-синюю футболку поло с длинным рукавом, синие джинсы и синие кроссовки с белыми полосками.