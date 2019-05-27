Стрельба на ул. Металлургов: полиция установила всех участников конфликта

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства происшествия на ул. Металлургов в Туле. Напомним, 26 мая примерно в 19.00 возле дома № 102 между двумя группами мужчин произошел конфликт, который перерос в стрельбу. На место вызывали полицейских.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области рассказали Myslo, что все участники инцидента установлены:

– По предварительным данным, обе стороны ранее были знакомы между собой. Проводятся все необходимые мероприятия, направленные на выяснение деталей случившегося.

Как стало известно Myslo, никто из участников конфликта в больницу не обращался.