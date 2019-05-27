На Куликовом поле прошел фестиваль авторской песни

Барды и их поклонники собрались у слияния Дона и Непрядвы, в Музейно-мемориальном комплексе героям Куликовской битвы в селе Монастырщино.

В народе фестиваль известен и под другими именами. В этом году «Куликовка» вышла дождливой, но теплой. «Песня» звучала хоть и приглушенной за непромокаемыми стенками палаток, но, как всегда, живой и душевной. А самые яркие моменты фестиваля – конкурсный концерт и битва за Гран-при, выступления жюри и гостей фестиваля, ночное факельное шествие и фейерверк – традиционно прошли на ура.

Первые участники и зрители занимали фестивальную поляну и осваивали берега Непрядвы уже ранним утром пятницы. Один за другим приезжали члены жюри из Тулы и Москвы.

В этом году встреч со зрителями и конкурсантами ждали Алексей Витаков, Андрей Козловский, Ирина Сурина, трио «Свояси», Дмитрий Вагин, Андрей Бобровников, Лариса Дьякова, Татьяна Филимонова, Наталья Степанова, Валентина Буталова, Александр Чернорай, Владимир Поляков, ансамбль «Порт Сентябрь», Михаил Калинкин, Анна Копейкина, Татьяна Сивер, Григорий Шацкий, Александр Евстигнеев, Анастасия Евстигнеева, группы «Баклуши-beat» и «Порт Сентябрь», ведущие Елена Макарова и Станислав Селиванов.

В свою очередь, на Куликово поле торопились и начинающие авторы и исполнители, дуэты и ансамбли из Рязанской, Тульской, Московской областей, Сенежа (Псковская область), Йошкар-Олы, Ростова-на-Дону, Волгограда, Воронежа, Белгорода, Санкт-Петербурга, Липецка и Ельца, Рыбинска.

Традиционно конкурсную программу открыл детский конкурс-концерт. В то время, как проходили прослушивания военной песни и поэзии, члены жюри первого тура отбирали номера для выступления на сцене, юные исполнители представляли свои.

В первом туре было просмотрено более 60 участников, 19 вышли на сцену вечером во втором туре. По его итогам восемь из них завоевали звания лауреатов фестиваля авторской песни «Куликово поле».

Ими стали:

Андрей Оршуляк (автор, Ростов-на-Дону)

Александр Куфельд (исполнитель, Михайлов, Рязанская область)

Сергей Чернов (автор, Липецк)

Сабина Сулимова (исполнитель, Тула)

Александр Серяков (автор, Волгоград)

Ольга Ким-Щепилова (автор, Сергиев-Посад)

Михаил Россихин (автор, Тула)

Михаил Гришаев (автор, Тула)

Для определения лучшего их лучших было отобрано народное жюри, оно судило битву за Гран-при. Здесь песня на песню сошлись и авторы, и исполнители. В финале полковник запаса Андрей Оршуляк галантно решил уступить звание Ольге Ким-Щепиловой. Ведущие всё же дождались оценок жюри. И впервые в истории битвы за Гран-при самую высокую награду завоевала дама.

Некоторые участники были отмечены и в других конкурсных направлениях фестиваля. Мастера военной песни и поэтического творчества распределили еще по два Гран-при. Авторы-исполнители Михаил Гришаев и Андрей Оршуляк представили лучшие военные песни, поэты Андрей Звягин и Сергей Чернов – лучшие стихотворения.

Организаторами фестиваля выступили Государственный музей-заповедник «Куликово поле» при поддержке Министерства культуры РФ, министерства культуры Тульской области, Российского военно-исторического общества, международного литературного форума «Слово осиянное».