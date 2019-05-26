Владимир Жириновский приехал в Тулу на агитпоезде ЛДПР

Фото Дмитрия Дзюбина.

В воскресенье, 26 мая, в 13.00 Владимир Вольфович Жириновский вместе со своей командой ЛДПР приехал в Тулу на агитпоезде. На Московском вокзале его уже ждали несколько десятков человек. Встрече не помешал даже начавшийся дождь.

Владимир Вольфович выступил перед туляками и рассказал немного о своей программе и работе партии. Он заявил, что партия ЛДПР и он лично выступают за упразднение управляющих компаний, повышении пенсий и закрытие коллекторских агентств и фирм, предоставляющих микрозаймы.

После митинга лидер ЛДПР пошел в народ, чтобы пообщаться с избирателями. По его словам, именно такой тактики — быть ближе к народу — придерживается его партия.

– На агитпоезде ЛДПР мы объезжаем всю страну: в апреле были во Владимирской области, недавно проезжали по Московской, сегодня в Туле, а в начале лета поедем в Ярославскую область. Наша задача – посетить не только областные центры, но и самые маленькие и удаленные населенные пункты, в которые обычно никто не приезжает. Мы хотим пообщаться с избирателями, узнать, как они живут, что их волнует. И важно, чтобы они тоже могли увидеть нас и поговорить с нами напрямую.

И этому общению туляки были очень рады. Лидера ЛДПР обступили люди, жители областного центра с ним фотографировались, обсуждали насущные проблемы, а некоторые искренне говорили спасибо.

Семья Проскуриных обратилась к лидеру ЛДПР за помощью, когда их сыну понадобились деньги на лечение. И Владимир Жириновский не отказал:

– Мы столкнулись в Туле с хорошим положительным примером реагирования губернатора на запросы депутатов. Семья Проскуриных оказалась в тяжелом положении. Мы обратились к губернатору Тульской области Алексею Дюмину, и он из своего фонда оказал помощь в размере одного миллиона рублей. Если бы все губернаторы так хорошо работали, то и проблем в стране не было бы. В такой тесной связке главы региона и депутатов Государственной Думы можно добиться больших результатов.

По итогам встречи никто из туляков не ушел без подарков. Представители ЛДПР вручили подарки с символикой партии, а Владимир Жириновский раздал собравшимся деньги:

– Это не подачка, а бюджет страны. Купите себе клубники и черешни.

После этого Владимир Жириновский отправился на Фрунзенский рынок. Политик прошёл вдоль овощных и мясных рядов, пообщался с продавцами и посетителями.

– В Туле хороший губернатор Алексей Дюмин. Но я сейчас пообщался с жителями, и порой они говорили такое, что лично меня обижает. Например, рассказывали, что у них в домах до сих пор нет газа. 50 лет назад мы дали газ бывшим советским республикам, а Тула, центр России, его не получает. Жители говорят, что какого-то насоса не хватает. Скажите нам, мы этот насос купим!

Рынок здесь хороший, товаров много: свинина, говядина, фрукты, овощи. Но всё дороговато. У некоторых стариков пенсии небольшие. Их нужно повышать, пенсионеры нам инфляцию не устроят. Экономика требует, чтобы в стране было больше покупателей, а если мы сдерживаем рост зарплаты и пенсий, соответственно, торговля получает меньше денег. Надо давать людям больше возможностей заработать.

Вечером Владимир Жириновский прогулялся по обновленной Казанской набережной и остался доволен и переменами, которые произошли в городе, и общением с жителями.

– Люди в Туле хорошие, спокойные, рассудительные. Они понимают, что происходит в стране. Мы им объясняем, что сегодняшние проблемы из-за ошибок, которые были совершены в стране много лет назад, и они соглашаются с этим. Уезжаем из Тулы с положительными впечатлениями.

Всего 26 мая агитпоезд совершил в Тульской области семь остановок. Владимир Жириновский помимо Тулы посетил станцию Тарусская, Ясногорск, Ревякино, Щекино, Горбачево и Плавск. Всё это время Владимира Жириновского сопровождал руководитель фракции ЛДПР в Тульской области Александр Балберов, он также принимал обращения жителей и комментировал проблемы в регионе.