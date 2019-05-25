В Епифани продавщица закрыла в магазине грабителя с монтировкой

Злоумышленник попытался забрать несколько пачек сигарет и 26 тысяч рублей.

В Епифани сотрудники полиции при содействии местной жительницы задержали подозреваемого в разбое. По данным пресс-службы регионального УМВД, злоумышленник вечером вошёл в помещение местного магазина, стал угрожать продавщице монтировкой и требовать деньги.

Мужчина забрал дневную выручку – 26 тысяч рублей, и несколько пачек сигарет. В это время продавщица сумела закрыться в подсобном помещении, через служебный вход вышла на улицу и закрыла злоумышленника в торговом зале.

Прибывшие на место полицейские задержали 44-летнего неработающего ранее судимого местного жителя. Он признался в содеянном, в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Разбой».