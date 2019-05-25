Алексей Дюмин поздравил тульских выпускников с последним звонком

В тульских школах отзвенели последние звонки, а уже на следующей неделе вчерашние школьники начнут сдавать ЕГЭ. С праздником выпускников поздравил губернатор Тульской области Алексей Дюмин:

«К этому дню вы долгие годы шли вместе со своими учителями и родителями. Получили необходимые знания и навыки и теперь вступаете в новый важный период вашей жизни. В нашем регионе есть, где учиться и работать. Уверен, что здесь вы сможете в полной мере раскрыть свои таланты, реализовать накопленный потенциал.

Будьте прилежны и упорны, не бойтесь трудностей – они преодолимы. Смело идите к своей цели. Тульская область – ваш родной край, и именно вам определять, каким он будет. Желаю вам здоровья, уверенности в своих силах, новых успехов и достижений! Удачи на экзаменах!»