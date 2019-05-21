США выдали России обвиняемого в покушении на убийство в Ясной Поляне

Мужчина скрывался от следствия почти три года.

Жителя Щёкино Владимира Третьякова, обвиняемого в покушении на убийство в 2016 году в Ясной Поляне, экстрадировали из США. Об этом сообщает Генпрокуратура РФ .

По версии следствия, в октябре 2016 года в деревне Ясная Поляна Тульской области мужчина не менее восьми раз выстрелил из травматического пистолета в своего знакомого, в том числе и ему в голову. Потерпевшему была своевременно оказана медицинская помощь. Он остался жив.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ.

Третьяков скрылся и в январе 2018 года был объявлен в международный розыск. В июне его задержали на территории США.

– Благодаря взаимодействию Генеральной прокуратуры РФ с компетентными органами США, по данному делу с учетом предоставленных российской стороной материалов удалось добиться принятия решения о депортации Третьякова, — сообщили в Генпрокуратуре.