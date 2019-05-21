В Туле стартовал чемпионат области по пляжному волейболу

Фото: tulitsa.com.

В прошедшие выходные состоялся первый этап чемпионата Тульской области по пляжному волейболу среди женских и мужских команд.

Первыми на площадки Центрального парка вышли мужские дуэты. По итогам двух дней победу в турнире одержали братья Леонид Щалилов и Леонид Картавенко, в финале переигравшие пару Илья Тимофеев — Николай Панченко.

В матче за третье место Андрей Павлов и Павел Попельский были сильнее Павла Горлопанова и Романа Мишука.

Во второй половине игрового дня лучших выявляли между собой женские дуэты. В финале сыграли пары Дарья Леухина — Евгения Сафронова и Валентина Буянкина — Резида Мезенцева. В итоге со счетом 2:1 по партиям победу в матче и турнире одержали Валентина и Резида.

В матче за третье место пара Екатерина Харламова и Ирина Буланова обыграли Ольгу Коротких и Валентину Панченко.