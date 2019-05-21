При задержании наркоторговца под Тулой полицейского сбили автомобилем

Фото пресс-службы УВМД России по Тульской области

Напомним, в Киреевском районе сотрудники УКОН областного УМВД с участием полицейских ДПС при силовой поддержке отряда специального назначения «Гром» задержали 27-летнего мужчину, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков.

По данным СУ СК РФ по Тульской области, в отношении одного из участников инцидента, 24-летнего мужчины, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Как сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства, все произошло днем 15 мая. В ходе оперативной работы сотрудники полиции обнаружили рядом с автодорогой Киреевск — Слободка пустой автомобиль, за которым стали наблюдать.

«Спустя время к автомобилю подошли четверо мужчин, один из которых сел за руль автомобиля. В свою очередь один из сотрудников полиции подошел к ним и потребовал выйти из машины. В ответ на это мужчина, сидевший за рулем, совершил наезд на сотрудника полиции, причинив ему телесные повреждения», — объяснили в пресс-службе СУ СК РФ по Тульской области.

Следователи осмотрели место происшествия, допросили свидетелей и потерпевшего. В настоящее время подозреваемому предъявлено обвинение и по ходатайству следователя ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, в ходе личного досмотра подозреваемого в незаконном обороте наркотиков правоохранители изъяли у него психотропное вещество — амфетамин массой 0,51 г. В автомобиле на котором передвигался мужчина, нашли 0,51 г мефедрона, 0,14 г амфетамина, весы и упаковочный материал.

При обыске в квартире по месту жительства задержанного были изъяты вещества, похожие на амфетамин, мефедрон, зерна конопли и мака, а также электронные весы и упаковочный материал.