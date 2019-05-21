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При задержании наркоторговца под Тулой полицейского сбили автомобилем
Фото пресс-службы УВМД России по Тульской области

При задержании наркоторговца под Тулой полицейского сбили автомобилем

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело.

Напомним, в Киреевском районе сотрудники УКОН областного УМВД с участием полицейских ДПС при силовой поддержке отряда специального назначения «Гром» задержали 27-летнего мужчину, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков.
 
По данным СУ СК РФ по Тульской области, в отношении одного из участников инцидента, 24-летнего мужчины, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).
 
Как сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства, все произошло днем 15 мая. В ходе оперативной работы сотрудники полиции обнаружили рядом с автодорогой Киреевск — Слободка пустой автомобиль, за которым стали наблюдать.
 
«Спустя время к автомобилю подошли четверо мужчин, один из которых сел за руль автомобиля. В свою очередь один из сотрудников полиции подошел к ним и потребовал выйти из машины. В ответ на это мужчина, сидевший за рулем, совершил наезд на сотрудника полиции, причинив ему телесные повреждения», — объяснили в пресс-службе СУ СК РФ по Тульской области.
 
Следователи осмотрели место происшествия, допросили свидетелей и потерпевшего. В настоящее время подозреваемому предъявлено обвинение и по ходатайству следователя ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
 
 
Напомним, в ходе личного досмотра подозреваемого в незаконном обороте наркотиков правоохранители изъяли у него психотропное вещество — амфетамин массой 0,51 г. В автомобиле на котором передвигался мужчина, нашли 0,51 г мефедрона, 0,14 г амфетамина, весы и упаковочный материал.
 
При обыске в квартире по месту жительства задержанного были изъяты вещества, похожие на амфетамин, мефедрон, зерна конопли и мака, а также электронные весы и упаковочный материал.
 
Как сообщили Myslo в пресс-службе УМВД России по Тульской области, мужчина задержан. В полиции возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ст. 228.1 УК РФ. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 14:02 +7
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Место
Тульская областьКиреевский район

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