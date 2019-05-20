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Какие дома в Туле будут обесточены 21 мая

Какие дома в Туле будут обесточены 21 мая

«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.

С 9 до 17 часов отключения пройдут по следующим адресам:

  • ул. Гоголевская, 73, 80,
  • ул. С. Перовской, 4, 5,
  • ул. Пушкинская, 57,
  • ул. Вильямса, 26-в, 42,
  • ул. Хворостухина, 3-а, 3-б, 7, 5,
  • ул. Бондаренко, 27,
  • ул. Тимирязева, 101,
  • ул. Циолковского, 2,
  • ул. Водоохранная, 36,
  • ул. Агеева, 20,
  • Калужское шоссе, 16, 9, 7, 15, 11, 13,
  • пр-т Ленина, 124,
  • Одоевское шоссе, 17-а,
  • ул. Волкова, 3 корпус, 2,
  • ул. Бабякина, 2-12 (чётн.), 1, 3,
  • ул. Кутузова, 133-175 (нечётн.),
  • ул. Стахановская, 1-13 (нечётн.), 2-10 (чётн.),
  • ул. Коксовая, 1, 2,
  • ул. Газовая, 1-13 (нечётн.), 2-12 (чётн.),
  • ул. Подъёмная, 1-14,
  • ул. Волкова, 21-37 (нечётн.), 16-28,
  • ул. Севастопольская, 1-15,
  • ул. Новопарковая, 2-20 (чётн.),
  • ул. Коксовая, 3-16,
  • ул. Головина, 15-43 (нечётн.), 16-42 (чётн.),
  • ул. Академика Павлова, 67-75 (нечётн.),
  • ул. Щорса, 33-61 (нечётн.), 40-68 (чётн.),
  • пос. Октябрьский: 9-й пр-д, 34, 39-а,
  • 10-й пр-д, 40-52 (чётн.), 41-59 (нечётн.),
  • 11-й пр-д, 42-60 (чётн.), 39-57 (нечётн.),
  • 13-й пр-д, 2-12-а,
  • ул. Карпова, 32, 34, 44,
  • ул. Рудная, 11-а,
  • ул. Бункерная, 1-23 (нечётн.), 2-32 (чётн), 71,
  • Епифанское шоссе, 2-18,
  • ул. Глухополянская, 4, 6,
  • ул. Бородина, 2, 4, 6,
  • ул. Краснодонцев, 14-24 (чётн.), 13-23 (нечётн.),
  • пер. Краснодонцев, 10, 12,
  • ул. Осипенко, 13,14,
  • п. Лихвинка: ул. Лихвинская, 4-34 (чётн.),
  • 5-й Лихвинский пр-д, 1-14,
  • 9-й Лихвинский пр-д, 18-28-а,
  • 1-й Лихвинский пр-д, 30-а,
  • п. Косая Гора: Орловское шоссе 86-148 (чётн.),
  • ул. Фестивальная, 1-24,
  • 3-й, 4-й  Фестивальные проезды,
  • ул. Нагорная, 2, 4.
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Автор: Леонид Почекин, вчера, в 21:48 +3
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