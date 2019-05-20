Какие дома в Туле будут обесточены 21 мая
«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.
С 9 до 17 часов отключения пройдут по следующим адресам:
- ул. Гоголевская, 73, 80,
- ул. С. Перовской, 4, 5,
- ул. Пушкинская, 57,
- ул. Вильямса, 26-в, 42,
- ул. Хворостухина, 3-а, 3-б, 7, 5,
- ул. Бондаренко, 27,
- ул. Тимирязева, 101,
- ул. Циолковского, 2,
- ул. Водоохранная, 36,
- ул. Агеева, 20,
- Калужское шоссе, 16, 9, 7, 15, 11, 13,
- пр-т Ленина, 124,
- Одоевское шоссе, 17-а,
- ул. Волкова, 3 корпус, 2,
- ул. Бабякина, 2-12 (чётн.), 1, 3,
- ул. Кутузова, 133-175 (нечётн.),
- ул. Стахановская, 1-13 (нечётн.), 2-10 (чётн.),
- ул. Коксовая, 1, 2,
- ул. Газовая, 1-13 (нечётн.), 2-12 (чётн.),
- ул. Подъёмная, 1-14,
- ул. Волкова, 21-37 (нечётн.), 16-28,
- ул. Севастопольская, 1-15,
- ул. Новопарковая, 2-20 (чётн.),
- ул. Коксовая, 3-16,
- ул. Головина, 15-43 (нечётн.), 16-42 (чётн.),
- ул. Академика Павлова, 67-75 (нечётн.),
- ул. Щорса, 33-61 (нечётн.), 40-68 (чётн.),
- пос. Октябрьский: 9-й пр-д, 34, 39-а,
- 10-й пр-д, 40-52 (чётн.), 41-59 (нечётн.),
- 11-й пр-д, 42-60 (чётн.), 39-57 (нечётн.),
- 13-й пр-д, 2-12-а,
- ул. Карпова, 32, 34, 44,
- ул. Рудная, 11-а,
- ул. Бункерная, 1-23 (нечётн.), 2-32 (чётн), 71,
- Епифанское шоссе, 2-18,
- ул. Глухополянская, 4, 6,
- ул. Бородина, 2, 4, 6,
- ул. Краснодонцев, 14-24 (чётн.), 13-23 (нечётн.),
- пер. Краснодонцев, 10, 12,
- ул. Осипенко, 13,14,
- п. Лихвинка: ул. Лихвинская, 4-34 (чётн.),
- 5-й Лихвинский пр-д, 1-14,
- 9-й Лихвинский пр-д, 18-28-а,
- 1-й Лихвинский пр-д, 30-а,
- п. Косая Гора: Орловское шоссе 86-148 (чётн.),
- ул. Фестивальная, 1-24,
- 3-й, 4-й Фестивальные проезды,
- ул. Нагорная, 2, 4.
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