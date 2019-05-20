Перевернувшаяся в Туле цистерна везла сжиженный газ

Фото Сергея Старикова.

Ранее Myslo сообщал, что утром 20 мая в Туле на Новомосковском шоссе в кювет опрокинулся тягач «Скания» с цистерной. По предварительной информации, 63-летнему водителю стало плохо за рулем.

Как передает корреспондент Myslo с места происшествия, цистерна заполнена жидким газом объемом 30 кубометров. Проверка специальным газоанализатором показала, что утечки на данный момент нет.

Однако под большим вопросом, что произойдет при подъеме транспортного средства из кювета, поэтому здесь работают все необходимые специальные службы: городская служба спасения, МЧС, полиция, а также представители собственника и районной администрации. Место происшествия огорожено.

По нашей информации, собственник вызвал автокран для подъема цистерны. Основная сложность заключается в том, что она лежит на боку, на котором находятся элементы, предназначенные для откачки содержимого емкости.