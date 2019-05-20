Аналитика: «Арсенал» проиграл, да здравствует «Арсенал»!

Фото Алексея Пирязева.

«Арсенал» проиграл, крупно проиграл, а трибуны всё равно скандировали вслед: «Мо-лод-цы!» И это, пожалуй, главный итог проекта «Тульский «Арсенал». Зародился он еще во времена стремительного восхождения отчаянной дружины Дмитрия Аленичева, когда заполненные и переполняемые красно-желтыми эмоциями трибуны гнали команду вперед, а команда играла хорошо, потому что с такой поддержкой не могла играть плохо. И продолжился сейчас, когда тульская команда каждый сезон переписывает клубную историю в лучшую сторону. Шестое место, да еще с отрывом от преследователей, — это то, о чем еще прошлой осенью, когда команда перебивалась с удачной игры на так себе, можно было лишь мечтать.

Заключительная игра сезона собрала 15 000 зрителей, которые шли смотреть и поддержать свою команду. Тула — едва ли не единственный провинциальный город России, где идут на своих, а не на гостей: на «Спартак» побольше, на условный «Оренбург» — как соберется. Надо видеть, как многие из гостей подскакивают в ложе прессы вместе со стартовым свистком, чтобы снять на телефон распевание «Тульской оборонной» или шарф-шоу «Оружейная столица». Фанатская боковая трибуна с «Могучим Востоком», а не привычная галерка за воротами — это тоже наш бренд, создающий уникальную футбольную атмосферу. Нам не нужно организовывать всякие специальные женские сектора, потому что в Туле и так давно уже на футбол ходят семьями — вместе с женами и детьми.

И хотя стадиончик в Туле старомодный, по-своему он тоже неповторимый. Место здесь намоленное временем — ведь в футбол на соседнем циклодроме играли еще в начале прошлого века, более ста лет назад! Да и нынешний стадион, у которого летом будет очередной юбилей, возводили всем городом — школьники, студенты, рабочие тульских предприятий, даже областное начальство — на субботниках кто здесь только не перебывал. Может, в этом тоже один из секретов того, что стадион в Туле заполнялся всегда, как бы плохо ни складывались дела у команды.

Учитывая, что возможности первой пятерки — из какого-то другого космоса, «Арсенал» в этом году стал чемпионом всей остальной России — той, в которой ходят по реальной земле и живут, не разбрасываясь деньгами.

Жаль, что не хватило ресурсов на концовку сезона. Это особенно было заметно по кубковому полуфиналу, когда надо было отыгрываться, а замен на усиление со скамейки запасных не было. Вот и с «Краснодаром» после первого пропущенного мяча в бой Черевченко решился пустить только Горбатенко. А без Джорджевича в атаке, выбывшего до конца чемпионата, стало как-то совсем грустно. Хотя схожие проблемы испытывают сейчас все команды, не утратившие еще турнирных мотиваций, за исключением разве что «Зенита». Короткая скамейка оказалась даже у «Спартака». О кадровых проблемах говорил и Мурад Мусаев, безоговорочно победивший в Туле. По его словам, именно отсутствие полноценного резерва не позволило его команде до конца вести борьбу с «Зенитом».

Конечно, у богатых свои проблемы, но если «Локомотив» не подведет, у «Арсенала» уже летом могут начаться большие трудности — чтобы выступать на два фронта, с еврокубками, надо иметь серьезный резерв. Когда пойдут по две игры в неделю, одной-двумя полноценными заменами на матч не обойтись. То, что в команде сейчас много арендованных, — это, безусловно, минус. Но есть и плюсы — контракт с главным тренером переподписан, курс сохранен, модель, по которой играет команда, понятна. Значит, очевидны и требования к новичкам, которых будут искать на место ушедших. А новичков, как заметил после матча Игорь Черевченко, ищут и переговоры ведут.

Как бы ни был хорош «Краснодар» в Туле, «Арсенал» тоже выглядел вполне достойно. Да, не хватало, наверное, эмоций — по причине недавнего поражения в полуфинале и вообще концовки сезона, с чем согласился Черевченко: подсознательно чемоданное настроение завершающегося сезона все равно есть у любого футболиста. Хотя и добавил, что не может обвинить кого-то из футболистов: глаза горели у всех.

«Арсенал» играл в тот футбол, который умеет, не жался к своим воротам, и еще неизвестно, как бы все сложилось, реализуй хозяева, перед тем как пропустить, хоть один свой опасный подход к воротам соперника. Особенно, конечно, вспоминается пара моментов, которые случились в самом начале второго тайма. У «Арсенала» в атаке не получалось главное — для начала хотя бы попасть в створ ворот. Тут вспоминается разве что плотный удар под перекладину Игоря Горбатенко, когда «Арсенал» уже безнадежно проигрывал.

Но каждая команда играет так, как ей позволяет соперник. «Краснодар» же практически ничего не позволил создать у своих ворот. В первом тайме игра вообще местами напоминала велосипедный сюрпляс, когда оба гонщика встали на месте и ждут, у кого первого сдадут нервы и он ошибется. «Краснодар» оказался самым крепким соперником из тех, что мы увидели в этом году в Туле. Возможно, и потому, что отступать команде было некуда — набранные очки в Туле гарантировали первое в истории клуба попадание в Лигу чемпионов.

Всё решил первый забитый мяч, организованный Классоном. Именно он из скопления бросившихся на него игроков сумел найти единственный узкий коридор под передачу Петрову, а тот уже с близкого расстояния не промахнулся. Шансы отыграться еще оставались, но тут на эмоциях подтолкнули игрока гостей на самой линии штрафной, и Перейра как рукой забросил мяч в ворота, перекинув стенку. Третий мяч гости исполнили, проведя образцово-показательную контратаку. Матвеев завладел мячом после подачи углового и тут же исполнил передачу во фланг, откуда мяч был доставлен подключившемуся к атаке веером Ари. «Арсенал» был бит своим же оружием — быстрыми контратаками и коротким розыгрышем мяча у чужих ворот.

Увы, футбол состоит не только из побед. Но жизнь продолжается, и в ближайшее воскресенье «Арсенал» завершает чемпионат, может, и формальным с турнирной точки зрения поединком, но по-своему историческим. Тульский «Арсенал» станет участником матча открытия нового стадиона «Динамо». А вот в каком ранге он выйдет на игру — участником еврокубков или всего лишь шестой командой чемпионата, станет ясно в среду. Окно в Европу нам прорубит выигрыш «Локомотивом» Кубка России.

статистика

«Арсенал» — «Краснодар» — 0:3

19 мая. Тула. Центральный стадион. Судьи Виталий Мешков (Дмитров), Максим Гаврилин (Владимир), Владимир Миневич (Смоленск).

Голы: Петров (55, 0:1), Перейра (68, 0:2), Ари (82, 0:3).

«Арсенал»: Левашов, Комбаров, Беляев, Григалава, Альварес, Кангва, Костадинов, Мохаммед (Горбатенко, 62), Мирзов, Ткачев, Лесовой.

«Краснодар»: Сафонов, Петров (Стоцкий, 86), Мартынович, Спайич, Рамирес, Газинский (Фьолусон, 77), Каборе, Вандерсон (Сулейманов, 74), Перейра, Классон, Ари.

Предупреждения: Каборе (59), Спайич (60), Костадинов (67), Сафонов (76).