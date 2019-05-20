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В Туле будут еженедельно проверять состояние детских площадок

В Туле будут еженедельно проверять состояние детских площадок

Контролировать состояние детских площадок будут территориальные управления округов.

В Туле будут еженедельно проверять состояние детских площадок. Такое поручение сегодня на оперативном совещании дал первый заместитель главы администрации города Владислав Галкин.
 
Контролировать состояние детских площадок будут территориальные управления округов. Владислав Галкин отметил, что в случае выявления неисправностей они должны оперативно устраняться.
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Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 10:35 0
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