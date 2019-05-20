В Туле на Новомосковском шоссе автоцистерна опрокинулась в кювет

Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области.

По предварительной информации, ДТП произошло из-за того, что водителю стало плохо.

Утром 20 мая в Туле на Новомосковском шоссе опрокинулась автоцистерна. По предварительным данным, у 63-летнего водителя транспортного средства возникли проблемы со здоровьем, в связи с чем он не справился с управлением.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области, сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства происшествия и обеспечивают безопасность дорожного движения на участке автодороги.