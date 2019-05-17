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В Туле возобновили рассмотрение уголовного дела экс-главы МЧС
Фото из архива Myslo.

В Туле возобновили рассмотрение уголовного дела экс-главы МЧС

Очередное заседание назначено на 20 мая.

В Тульском гарнизонном военном суде продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего начальника регионального управления МЧС генерал-майора Ришата Нуртдинова. Он обвиняется в п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законом интересов государства с причинением тяжких последствий).
 
Очередное заседание назначено на 20 мая.
 
По информации пресс-службы Управления Судебного департамента региона, дело поступило на производство 18 апреля 2018 года. По предварительным данным, Нуртдинов с августа 2011 года по декабрь 2012 года совершил действия, выходящие за пределы его полномочий и повлекшие существенное нарушение прав и интересов государства с причинением тяжких последствий. Сумма ущерба государству составляет 68 430 619,83 рублей.
 
С момента начала рассмотрения уголовного дела было проведено более 30 судебных заседаний, в ходе которых было допрошено около 40 свидетелей.
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:37 +1
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