Экс-главу тульского МЧС осудят за превышение полномочий на 68 млн рублей

Фото из архива MySLO

Генерал-майору Ришату Нуртдинову может грозить до десяти лет лишения свободы.

В Тульском гарнизонном военном суде будет рассмотрено уголовное дело в отношении бывшего начальника управления МЧС по Тульской области генерал-майора Ришата Нуртдинова. Он возглавлял региональное управление спасательного ведомства с 2005 по 2015 год.

По информации пресс-службы Управления Судебного департамента региона, дело поступило на производство 18 апреля. По предварительным данным, Нуртдинов с августа 2011 года по декабрь 2012 года совершил действия, выходящие за пределы его полномочий и повлекшие существенное нарушение прав и интересов государства с причинением тяжких последствий. Сумма ущерба превышает 68 млн рублей.

Сейчас Ришат Нуртдинов находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Если генерала признают виновным, ему грозит лишение свободы сроком до десяти лет.