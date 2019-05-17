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Власти Богородицка о «фекальном фонтане»: вышел из строя насос

Власти Богородицка о «фекальном фонтане»: вышел из строя насос

На устранение ЧП на улице Луговой нужно два дня.

Как стало известно, причиной прорыва трубы в Богородицке стала забившаяся канализационная труба.

Ситуацию изданию «Богородицкие вести» прокомментировал глава районной администрации Вадим Игонин:

- На перекачной насосной станции №2, расположенной на улице Южная, вышел из строя фекальный насос. Новый насос был приобретен и 16 мая установлен на насосной станции. Сегодня, 17 мая, запланирован запуск этой станции. Ввиду того, что центральная входная канализационная труба заилилась за время вынужденного простоя, выход на рабочий режим станции будет произведен в течение двух дней. То есть, сегодня бригада работает, и в общей сложности займет два дня, чтобы насосная станция на улице Южной начала функционировать в рабочем режиме.

Напомним, житель Богородицка прислал в редакцию Myslo видео, снятое у места коммунальной аварии.

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Место
Богородицкий район

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