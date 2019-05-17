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Тренеры академии «Челси» дали мастер-класс юным тульским футболистам
Фото Дмитрия Дзюбина.

Тренеры академии «Челси» дали мастер-класс юным тульским футболистам

Каждый спортсмен получил сертификат на память.

Юные тульские футболисты получили шанс потренироваться под руководством крутых тренеров из академии лондонского «Челси». Такой подарок ребятам сделала компания «Каргилл», которая проводит в России неделю футбола в рамках реализации программы по корпоративной и социальной ответственности.
 
Участниками проекта стали более 700 юных футболистов из трех городов — Новоаннинского Волгоградской области, а также Тулы и Ефремова.
 
16 мая тренеры детской команды ФК «Челси» провели мастер-класс для тульских ребят и их наставников из ДЮСШ «Арсенал». Тренировки проходили на стадионе в поселке Косая Гора.
 
 
 
Старший тренер ФК «Челси» Кит Хармс, тренеры Натан Эванс и Бен Митчелл разделили футболистов на три группы и дали ребятам задания. Спортсмены усердно выполняли упражнения, прислушивались к советам, и задавали вопросы. Именитые тренеры делились с мальчишками секретами своих методик.
 
Николай Иванович Попков, директор ДЮСШ «Арсенал»:
 

Николай Попков

- Приезд тренеров «Челси» — это для наших ребят огромное событие. Сегодня у нас тренируются футболисты 2005, 2006, 2007 и 2008 годов рождения. Мальчишки занимаются с удовольствием! Конечно, за такое количество времени нельзя многому научиться, но почерпнуть что-то новое — можно и нужно. Тренеры с большим энтузиазмом проводят тренировки, это показывает их профессионализм!

 
У юных футболистов горели глаза. Все упражнения они делали с таким воодушевлением! Еще бы — не каждый день выпадает возможность пообщаться с тренерами академии именитого «Челси» и получить от них какие-то советы.
 
14-летний Миша Золотарев занимается футболом семь лет.
 
 
- Это шанс проявить себя и очень хороший стимул. Я считаю, что это прогресс для нас, ведь мы узнали что-то новое. Тренеры «Челси» рассказывали нам, что всё надо делать быстро, технично, нельзя терять времени и всегда играть за команду.
 
Олег Шишкин, тренер команды 2006 г. р. Кстати, он сын легенды тульского «Арсенала» — Павла Шишкина, единственного игрока, кто забил 100 мячей в официальных матчах в составе оружейников. В футбол Олег пошел именно благодаря отцу.
 

Олег Шишкин

- Я давно болею за «Челси». Здорово, что к нам приезжают тренеры из Англии и готовы что-то показать. Для детей это интересно, а для нас — возможность увидеть что-то новое, почерпнуть какую-то информацию. Ребята очень обрадовались, когда узнали про «Челси», у них загорелись глаза. Захотели себя показать, на каком уровне они находятся. Это серьезная мотивация для них.

По окончании тренировки каждый футболист получил сертификат и сувениры с символикой английского клуба. А для спортшколы тренеры оставили футболку и мяч с автографами игроков «Челси». Счастью мальчишек не было предела!
 
 
 
 
Кит Хармс рассказал корреспонденту Myslo, чему тренеры учили ребят.
 

Кит Хармс

- После сегодняшней тренировки я могу сделать такой вывод: неважно, в какую страну я еду, все дети одинаковые. Они хотят играть, выигрывать и забивать голы! У меня было по 20 минут с каждой из команд. Я увидел, что дети улучшают свои навыки. При качественных тренировках у них всё получится. С ними можно и нужно работать. Дети есть дети — неважно, едем мы в Африку или куда-то в Европу, все ребята одинаково хотят тренироваться.

 
— Приоткройте секрет, что Вы советовали ребятам?
 
- Это совершенно не тайна, что я говорил футболистам. Я учил их забивать голы и правильно бить по мячу, всегда оставаться спокойным и смотреть по сторонам. Они всегда должны оставлять немного пространства, оценивать ситуацию. Сначала думать, а лишь потом наносить удар. Не нужно бить как можно быстрее и сильнее. Нужно подумать прежде, чем это сделать.
 
Кит признался, что он не следит за российским футболом. На это не остается времени.
 
- Нет, постоянно не слежу, иначе жена меня просто убьет (смеется)! А так, конечно, интересуюсь зарубежным футболом. Это мне нужно для работы.
 
После тренировки с юными спортсменами Кит Хармс, Натан Эванс и Бен Митчелл провели небольшой семинар для тульских тренеров и рассказали, как устроен тренировочный процесс в академии «Челси».
 
 
Из самого интересного:
 
Английские футболисты играют не только в футбол. Они давно отошли от чисто футбольных движений. Ребята играют на тренировках в бадминтон, регби, настольный теннис для развития координации, баланса и реакции.
 
У академии в распоряжении 36 футбольных полей!
 
К юным футболистам присматриваются с пяти лет, а в 9 с ними уже могут подписать профессиональный контракт. Церемония проходит на стадионе «Стэмфорд Бридж» — в торжественной обстановке, как и у взрослых футболистов.
 
Тренерам «Челси» важны не только техника, скорость игрока, но и умение оценивать ситуацию на поле, в каких-то игровых эпизодах принять неординарное решение. Несколько раз Кит Хармс делал акцент на том, что они ищут футболистов — не таких, как все. Им нужно «something speсial».
 
«Челси» важна командная игра, при этом клуб проводит большую индивидуальную работу с каждым игроком.
 
Также тренеры рассказали о знаменитых выпускниках академии, которые стали звездами футбола. Один из последних — 23-летний Рубен Лофтус-Чик, который прошел футбольную школу «Челси» с 8 лет. Сейчас это игрок основной команды.
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Тренеры "Челси" в Туле, Фото: 38
Тренеры "Челси" в Туле, Фото: 39
Тренеры "Челси" в Туле, Фото: 40
Тренеры "Челси" в Туле, Фото: 41
Тренеры "Челси" в Туле, Фото: 42
Тренеры "Челси" в Туле, Фото: 43
Тренеры "Челси" в Туле, Фото: 44
Тренеры "Челси" в Туле, Фото: 45
Тренеры "Челси" в Туле, Фото: 46
Тренеры "Челси" в Туле, Фото: 47
Тренеры "Челси" в Туле, Фото: 48
Тренеры "Челси" в Туле, Фото: 49
Тренеры "Челси" в Туле, Фото: 50
Тренеры "Челси" в Туле, Фото: 51
Тренеры "Челси" в Туле, Фото: 52
Тренеры "Челси" в Туле, Фото: 53
Тренеры "Челси" в Туле, Фото: 54
Тренеры "Челси" в Туле, Фото: 55
Тренеры "Челси" в Туле, Фото: 56
Тренеры "Челси" в Туле, Фото: 57
Тренеры "Челси" в Туле, Фото: 58
Тренеры "Челси" в Туле, Фото: 59
Тренеры "Челси" в Туле, Фото: 60
Тренеры "Челси" в Туле, Фото: 61
Тренеры "Челси" в Туле, Фото: 62
Тренеры "Челси" в Туле, Фото: 63
Тренеры "Челси" в Туле, Фото: 64
Тренеры "Челси" в Туле, Фото: 65
Тренеры "Челси" в Туле, Фото: 66
Тренеры "Челси" в Туле, Фото: 67
Тренеры "Челси" в Туле, Фото: 68
Тренеры "Челси" в Туле, Фото: 69
Тренеры "Челси" в Туле, Фото: 70
Тренеры "Челси" в Туле, Фото: 71
Тренеры "Челси" в Туле, Фото: 72
Тренеры "Челси" в Туле, Фото: 73
Тренеры "Челси" в Туле, Фото: 74
Тренеры "Челси" в Туле, Фото: 75
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Тренеры "Челси" в Туле, Фото: 77
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:57 0
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