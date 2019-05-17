Тренеры академии «Челси» дали мастер-класс юным тульским футболистам

Фото Дмитрия Дзюбина.

Юные тульские футболисты получили шанс потренироваться под руководством крутых тренеров из академии лондонского «Челси». Такой подарок ребятам сделала компания «Каргилл», которая проводит в России неделю футбола в рамках реализации программы по корпоративной и социальной ответственности.

Участниками проекта стали более 700 юных футболистов из трех городов — Новоаннинского Волгоградской области, а также Тулы и Ефремова.

16 мая тренеры детской команды ФК «Челси» провели мастер-класс для тульских ребят и их наставников из ДЮСШ «Арсенал». Тренировки проходили на стадионе в поселке Косая Гора.

Старший тренер ФК «Челси» Кит Хармс, тренеры Натан Эванс и Бен Митчелл разделили футболистов на три группы и дали ребятам задания. Спортсмены усердно выполняли упражнения, прислушивались к советам, и задавали вопросы. Именитые тренеры делились с мальчишками секретами своих методик.

Николай Иванович Попков, директор ДЮСШ «Арсенал»:

Николай Попков - Приезд тренеров «Челси» — это для наших ребят огромное событие. Сегодня у нас тренируются футболисты 2005, 2006, 2007 и 2008 годов рождения. Мальчишки занимаются с удовольствием! Конечно, за такое количество времени нельзя многому научиться, но почерпнуть что-то новое — можно и нужно. Тренеры с большим энтузиазмом проводят тренировки, это показывает их профессионализм!

У юных футболистов горели глаза. Все упражнения они делали с таким воодушевлением! Еще бы — не каждый день выпадает возможность пообщаться с тренерами академии именитого «Челси» и получить от них какие-то советы.

14-летний Миша Золотарев занимается футболом семь лет.

- Это шанс проявить себя и очень хороший стимул. Я считаю, что это прогресс для нас, ведь мы узнали что-то новое. Тренеры «Челси» рассказывали нам, что всё надо делать быстро, технично, нельзя терять времени и всегда играть за команду.

Олег Шишкин, тренер команды 2006 г. р. Кстати, он сын легенды тульского «Арсенала» — Павла Шишкина, единственного игрока, кто забил 100 мячей в официальных матчах в составе оружейников. В футбол Олег пошел именно благодаря отцу. Олег Шишкин - Я давно болею за «Челси». Здорово, что к нам приезжают тренеры из Англии и готовы что-то показать. Для детей это интересно, а для нас — возможность увидеть что-то новое, почерпнуть какую-то информацию. Ребята очень обрадовались, когда узнали про «Челси», у них загорелись глаза. Захотели себя показать, на каком уровне они находятся. Это серьезная мотивация для них. По окончании тренировки каждый футболист получил сертификат и сувениры с символикой английского клуба. А для спортшколы тренеры оставили футболку и мяч с автографами игроков «Челси». Счастью мальчишек не было предела!

Кит Хармс рассказал корреспонденту Myslo, чему тренеры учили ребят. Кит Хармс - После сегодняшней тренировки я могу сделать такой вывод: неважно, в какую страну я еду, все дети одинаковые. Они хотят играть, выигрывать и забивать голы! У меня было по 20 минут с каждой из команд. Я увидел, что дети улучшают свои навыки. При качественных тренировках у них всё получится. С ними можно и нужно работать. Дети есть дети — неважно, едем мы в Африку или куда-то в Европу, все ребята одинаково хотят тренироваться. — Приоткройте секрет, что Вы советовали ребятам? - Это совершенно не тайна, что я говорил футболистам. Я учил их забивать голы и правильно бить по мячу, всегда оставаться спокойным и смотреть по сторонам. Они всегда должны оставлять немного пространства, оценивать ситуацию. Сначала думать, а лишь потом наносить удар. Не нужно бить как можно быстрее и сильнее. Нужно подумать прежде, чем это сделать. Кит признался, что он не следит за российским футболом. На это не остается времени. - Нет, постоянно не слежу, иначе жена меня просто убьет (смеется)! А так, конечно, интересуюсь зарубежным футболом. Это мне нужно для работы.

После тренировки с юными спортсменами Кит Хармс, Натан Эванс и Бен Митчелл провели небольшой семинар для тульских тренеров и рассказали, как устроен тренировочный процесс в академии «Челси».

Из самого интересного:

Английские футболисты играют не только в футбол. Они давно отошли от чисто футбольных движений. Ребята играют на тренировках в бадминтон, регби, настольный теннис для развития координации, баланса и реакции.

У академии в распоряжении 36 футбольных полей!

К юным футболистам присматриваются с пяти лет, а в 9 с ними уже могут подписать профессиональный контракт. Церемония проходит на стадионе «Стэмфорд Бридж» — в торжественной обстановке, как и у взрослых футболистов.

Тренерам «Челси» важны не только техника, скорость игрока, но и умение оценивать ситуацию на поле, в каких-то игровых эпизодах принять неординарное решение. Несколько раз Кит Хармс делал акцент на том, что они ищут футболистов — не таких, как все. Им нужно «something speсial».

«Челси» важна командная игра, при этом клуб проводит большую индивидуальную работу с каждым игроком.

Также тренеры рассказали о знаменитых выпускниках академии, которые стали звездами футбола. Один из последних — 23-летний Рубен Лофтус-Чик, который прошел футбольную школу «Челси» с 8 лет. Сейчас это игрок основной команды.