Фото Юлии Королевой.
В Туле автомобиль каршеринга снес столб
По предварительным данным, пострадали два человека.
Утром 17 мая в Туле в районе дома № 59 по ул. Щегловская Засека автомобиль «Рено Каптюр» врезался в опору ЛЭП. От удара столб накренился, а машина получила серьезные повреждения.
Как рассказали Myslo в УГИБДД по Тульской области, по предварительным данным, в ДТП пострадали двое молодых парней. Их госпитализировали.
Обстоятельства аварии выясняют сотрудники ГИБДД.
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