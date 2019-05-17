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В Туле автомобиль каршеринга снес столб
Фото Юлии Королевой.

В Туле автомобиль каршеринга снес столб

По предварительным данным, пострадали два человека.

Утром 17 мая в Туле в районе дома № 59 по ул. Щегловская Засека автомобиль «Рено Каптюр» врезался в опору ЛЭП. От удара столб накренился, а машина получила серьезные повреждения.

Как рассказали Myslo в УГИБДД по Тульской области, по предварительным данным, в ДТП пострадали двое молодых парней. Их госпитализировали.

Обстоятельства аварии выясняют сотрудники ГИБДД.

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Машина каршеринга врезалась в столб, Фото: 1
Машина каршеринга врезалась в столб, Фото: 2
Машина каршеринга врезалась в столб, Фото: 3
Машина каршеринга врезалась в столб, Фото: 4
Машина каршеринга врезалась в столб, Фото: 5
Машина каршеринга врезалась в столб, Фото: 6
Машина каршеринга врезалась в столб, Фото: 7
Машина каршеринга врезалась в столб, Фото: 8
Машина каршеринга врезалась в столб, Фото: 9
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:34 +2
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