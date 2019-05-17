В Туле автомобиль каршеринга снес столб

Фото Юлии Королевой.

По предварительным данным, пострадали два человека.

Утром 17 мая в Туле в районе дома № 59 по ул. Щегловская Засека автомобиль «Рено Каптюр» врезался в опору ЛЭП. От удара столб накренился, а машина получила серьезные повреждения.

Как рассказали Myslo в УГИБДД по Тульской области, по предварительным данным, в ДТП пострадали двое молодых парней. Их госпитализировали.

Обстоятельства аварии выясняют сотрудники ГИБДД.