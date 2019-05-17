Пропавшая в Туле 15-летняя школьница найдена живой

Полицейские и волонтеры разыскали 15-летнюю девочку, пропавшую накануне в Туле. На установление ее местонахождения были ориентированы все сотрудники полиции в областной столице, проверялись версии, как связанные с нахождением подростка в городе, так и за его пределами.

В ходе работы полицейские получили информацию о ее возможном пребывании. При дальнейшей проверке эти сведения подтвердились.

Сотрудниками полиции пропавшая обнаружена. По предварительным данным, никаких противоправных деяний в отношении нее не совершалось, угроз жизни и здоровью нет. Предположительно, девочка ушла из дома после ссоры с родственниками и находилась в черте Тулы. Сейчас в полиции выясняют все детали и обстоятельства происшествия.