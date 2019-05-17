новости
новости
Регистрация
Пропавшая в Туле 15-летняя школьница найдена живой

Пропавшая в Туле 15-летняя школьница найдена живой

Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».

Полицейские и волонтеры разыскали 15-летнюю девочку, пропавшую накануне в Туле. На установление ее местонахождения были ориентированы все сотрудники полиции в областной столице, проверялись версии, как связанные с нахождением подростка в городе, так и за его пределами.

В ходе работы полицейские получили информацию о ее возможном пребывании. При дальнейшей проверке эти сведения подтвердились.

Сотрудниками полиции пропавшая обнаружена. По предварительным данным, никаких противоправных деяний в отношении нее не совершалось, угроз жизни и здоровью нет. Предположительно, девочка ушла из дома после ссоры с родственниками и находилась в черте Тулы. Сейчас в полиции выясняют все детали и обстоятельства происшествия.

Напомним, она ушла из дома 15 мая в Центральном округе Тулы и пропала. Тульская полиция и волонтеры регионального поискового отряда «Лиза Алерт» искали девушку 15 и 16 мая.
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
сегодня, в 09:32 0
Другие статьи по темам
Событие
пропала школьницанайденажива
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле автомобиль каршеринга снес столб
В Туле автомобиль каршеринга снес столб
Погода в Туле 17 мая: облачно, без осадков, до +21
Погода в Туле 17 мая: облачно, без осадков, до +21
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.