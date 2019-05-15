Во время пожара в Киреевске погиб пенсионер

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области

Утром 15 мая на ул. Ленина в Киреевске Тульской области загорелась квартира. По данным МЧС, первый из двух направленных расчетов прибыл на место уже через четыре минуты после пожара, а еще через три было ликвидировано открытое горение.

«Открытое горение ликвидировано в 10:43, имеется пострадавший. В результате происшествия выгорела спальня, квартира закоптилась по всей площади», – сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.

По данным Myslo, в результате происшествия погиб 84-летний пенсионер. Причина возгорания устанавливается.