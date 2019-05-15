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Во время пожара в Киреевске погиб пенсионер
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области

Во время пожара в Киреевске погиб пенсионер

Тело мужчины обнаружили пожарные.

Утром 15 мая на ул. Ленина в Киреевске Тульской области загорелась квартира. По данным МЧС, первый из двух направленных расчетов прибыл на место уже через четыре минуты после пожара, а еще через три было ликвидировано открытое горение.
 
«Открытое горение ликвидировано в 10:43, имеется пострадавший. В результате происшествия выгорела спальня, квартира закоптилась по всей площади», – сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.
 

По данным Myslo, в результате происшествия погиб 84-летний пенсионер. Причина возгорания устанавливается. 

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Автор: Сергей Стариков, вчера, в 16:01 +5
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