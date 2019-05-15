Тулячкам вручили почетные знаки «Материнская слава»

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В этом году награду получили 11 многодетных и приемных матерей из Тульской области.

15 мая, в Международный день семьи, в Доме дворянского собрания состоялась торжественная церемония вручения почетных знаков Тульской области «Материнская слава».

Почетный знак «Материнская слава» – это высшая степень признания регионом заслуг в воспитании детей. В этом году награду получили 11 многодетных и приемных матерей из Тулы, Богородицкого, Заокского, Одоевского, Узловского и Щекинского районов.

От имени губернатора Алексея Дюмина собравшихся поздравила заместитель председателя правительства Тульской области Марина Левина.

– Нужно приложить немало труда, чтобы в каждом ребенке воспитать честь и достоинство, любовь и уважение к людям, привить духовные и культурные традиции нашей страны. Вы вкладываете в детей всю свою душу, окружаете их добротой, заботой и искренней любовью, каждого согреваете своим теплом, – сказала Марина Левина.

Мероприятие завершилось праздничным концертом.