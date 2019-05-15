В Туле на Одоевском шоссе неизвестный автомобиль сбил ребенка: водитель скрылся

ДТП произошло 14 мая в 15.40 на пересечении Одоевского шоссе и улицы Болотова.

Как сообщили в ГИБДД региона, неизвестный водитель на неустановленном транспортном средстве совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, мальчика 2004 года рождения, который, по предварительной информации, переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП, пострадавший пешеход обратился за медицинской помощью, после оказания которой его отпустили домой – госпитализации не потребовалось.

Неустановленный водитель с места происшествия скрылся.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят оперативно-разыскные мероприятия с целью установления личности водителя и транспортного средства.