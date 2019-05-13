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Болельщики «Зенита» просят тренера вернуть Луку Джорджевича в команду
Фото: https://vk.com/landscrona.

Болельщики «Зенита» просят тренера вернуть Луку Джорджевича в команду

В данный момент футболист – игрок тульского «Арсенала».

На матче «Зенит» — ЦСКА болельщики питерского клуба вывесили баннер с обращением к тренеру Сергею Семаку. Фанаты попросили его вернуть в команду Луку Джорджевича, который в данный момент находится в аренде в тульском «Арсенале».

- Богданыч, дайте шанс Луке, он заслужил! — написано на баннере.

Фанатское объединение «Зенита» «Ландскрона» написало теплый пост о футболисте:

 

 

 

В соцсетях болельщики тоже устроили своеобразный флешмоб. Они выкладывают фотографии футболиста с хэштегом #ДайтеЛукеШанс.

Отметим, что аренда Джорджевича в «Арсенале» заканчивается в конце сезона. Тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции ответил на вопрос журналистов, вернет ли он Луку в команду.

- Конечно, Лука на предсезонной подготовке и сейчас в Туле играет здорово. Что касается возвращения, то мы сядем с ним, поговорим, обсудим возможности его дальнейшей работы и решим, совпадают ли наши интересы. Нам есть что обсудить и о чем поговорить, — приводит слова Сергея Богдановича «Р-Спорт».

Сам Лука Джорджевич в интервью «Спорт-Экспрессу» сказал:

- У меня летом заканчивается арендное соглашение с «Арсеналом» и пока не знаю, что будет дальше. Конечно, я хочу играть за «Зенит».

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:48 +1
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