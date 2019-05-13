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В Тульской шахматной гостиной завершилась серия праздничных турниров

В Тульской шахматной гостиной завершилась серия праздничных турниров

На протяжении всех майских праздников там проходили соревнования.

Завершилась серия праздничных турниров в Тульской шахматной гостиной. На протяжении всех майских праздников проходили соревнования различного масштаба.

Выходные начались с блиц-марафона, который шел с 1 по 5 мая каждый день, где в общей сложности приняло участие более 50 человек. Затем прошел рапид и блиц-турниры в честь Дня Победы.

В прошедшем 12 мая турнире поучаствовали 16 человек. Победителем стал тренер, мастер спорта России Артем Садовский. Второе место завоевал Владислав Киселев, а третье — Андрей Шкуркин. Среди женщин лучшая — Нина Федорчук, среди школьников — Адам Магомедов, а у шахматистов старше 60 лет первенствовал Александр Моисеев.

Подобные турниры будут проходить регулярно в Тульской шахматной гостиной. Следить за расписанием вы можете на сайте chess71.ru.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:17 0
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