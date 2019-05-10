Туляк оценил свою дружбу со знакомым в 25,5 тысяч рублей

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После совместной выпивки он снял деньги с его банковской карты.

Полиция устанавливает обстоятельства кражи денег с банковской карты 30-летнего жителя города. Предполагается, что мужчина крепко выпил в гостях у своего знакомого и оставил «пластик» у него в квартире.

«Этим и воспользовался хозяин жилища. Неработающий ранее судимый 30-летний туляк снял с карточки 25 тысяч 500 рублей. Обнаружив списание денег со счёта, потерпевший обратился в полицию», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

Восстанавливая картину случившегося, сотрудники органов внутренних дел установили подозреваемого. Тот признался в содеянном, сейчас полицейские продолжают работу, направленную на определение всех деталей произошедшего.