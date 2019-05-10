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Туляк оценил свою дружбу со знакомым в 25,5 тысяч рублей
Фото: user72902.clients-cdnnow.ru

Туляк оценил свою дружбу со знакомым в 25,5 тысяч рублей

После совместной выпивки он снял деньги с его банковской карты.

Полиция устанавливает обстоятельства кражи денег с банковской карты 30-летнего жителя города. Предполагается, что мужчина крепко выпил в гостях у своего знакомого и оставил «пластик» у него в квартире.
 
«Этим и воспользовался хозяин жилища. Неработающий ранее судимый 30-летний туляк снял с карточки 25 тысяч 500 рублей. Обнаружив списание денег со счёта, потерпевший обратился в полицию», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.
 
Восстанавливая картину случившегося, сотрудники органов внутренних дел установили подозреваемого. Тот признался в содеянном, сейчас полицейские продолжают работу, направленную на определение всех деталей произошедшего.
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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 14:04 +2
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