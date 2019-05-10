Фото из архива публикаций Myslo
У первого замглавы городской администрации в 2018 году упали доходы
Он заработал на 1,5 млн меньше, чем в предыдущем
Первый заместитель главы администрации города Тулы Владислав Галкин задекларировал за 2018 год доход в размере 3 млн 410 тыс. 150 рублей и 40 копеек. Это почти на 1,5 млн меньше, чем в 2017-м.
У него в собственности по-прежнему квартира площадью 35,1 кв. м., 1/3 квартиры площадью 50,8 кв. м., 1/4 квартиры площадью 56,9 кв. м. и еще одна квартира площадью 43,4 кв. м. Кроме того, в пользовании у Владислава Галкина земельный участок и жилой дом площадью 1058 кв. м. и 105,8 кв. м соответственно. Личного автомобиля у него нет.
Жена чиновника владеет тем же, что и муж, квартирой площадью 64,2 кв.м., а также автомобилем Chevrolet Niva 2005 года выпуска. Заработала она в 2018 году 564 тыс. 635 рублей и 50 копеек.
Заместитель главы администрации по строительству и ЖКХ Роман Мурзин задекларировал за 2018 год доход в размере 3 млн 312 тыс. 759 рублей и 89 копеек. Это немного меньше, чем в 2017-м.
На правах дольщика у него есть жилой дом, квартира, баня и два земельных участка. В индивидуальном пользовании - квартира площадью 65,6 кв. м. и нежилое помещение площадью 6,5 кв. м.
Жена Романа Львовича заработала за этот же период 299 тыс. 253 рубля и 45 копеек, что чуть больше, чем в 2017 году.
Автопарк семьи остался без изменений - это пятилетний внедорожник Toyota Highlander и Hyundai Solaris 2015 года выпуска.
Другие статьи по темам
Люди
Место