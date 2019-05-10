У первого замглавы городской администрации в 2018 году упали доходы

Фото из архива публикаций Myslo

Он заработал на 1,5 млн меньше, чем в предыдущем

Первый заместитель главы администрации города Тулы Владислав Галкин задекларировал за 2018 год доход в размере 3 млн 410 тыс. 150 рублей и 40 копеек. Это почти на 1,5 млн меньше, чем в 2017-м

У него в собственности по-прежнему квартира площадью 35,1 кв. м., 1/3 квартиры площадью 50,8 кв. м., 1/4 квартиры площадью 56,9 кв. м. и еще одна квартира площадью 43,4 кв. м. Кроме того, в пользовании у Владислава Галкина земельный участок и жилой дом площадью 1058 кв. м. и 105,8 кв. м соответственно. Личного автомобиля у него нет.

Жена чиновника владеет тем же, что и муж, квартирой площадью 64,2 кв.м., а также автомобилем Chevrolet Niva 2005 года выпуска. Заработала она в 2018 году 564 тыс. 635 рублей и 50 копеек.