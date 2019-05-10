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Главой Донского избрали Наталью Москвину
Фото: donskoy.tularegion.ru

Главой Донского избрали Наталью Москвину

Ее заместителем стала начальник отдела социальной защиты населения Елена Александрова.

В Донском Тульской области состоялось внеочередное Собрание депутатов. Повестка включала шесть вопросов, в том числе об избрании главы и заместителя главы МО город Донской.
 
Как сообщает пресс-служба местной администрации, в ходе обсуждения народные избранники единогласно избрали главой муниципалитета заместителя главы Наталью Москвину. В свою очередь, ее заместителем стала начальник отдела социальной защиты населения Елена Александрова.
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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 13:11 +3
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