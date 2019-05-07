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Полицейские застукали двух туляков при попытке украсть рельсы

Полицейские застукали двух туляков при попытке украсть рельсы

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции в Привокзальном округе Тулы пресекли покушение на кражу.

При патрулировании улиц в вечернее время полицейские обратили внимание на двух мужчин, которые пытались демонтировать рельсы неиспользуемых железнодорожных путей вблизи Ханинского проезда.

При проверке мужчины стали вести себя странно, пояснить свои действия не могли. Сотрудники патрульно-постовой службы доставили их в отдел полиции для разбирательства.

41-летний ранее судимый мужчина и его 25-летний подельник признались в покушении на кражу. У них изъяты два лома, газовый баллон и резак, которыми мужчины пользовались при попытке реализации преступного умысла.

Сейчас в полиции выясняют все обстоятельства происшествия, сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

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Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 13:30 +5
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