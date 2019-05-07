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В Туле колесо ВАЗа свернуло на ул. Болдина отдельно от автомобиля: видео
Стоп-кадр видео.

В Туле колесо ВАЗа свернуло на ул. Болдина отдельно от автомобиля: видео

Как следует из пояснения автора ролика, ДТП произошло 6 мая.

Очевидец опубликовал в паблике «Подслушано у водителей в Туле/Авто Тула» кадры, снятые видеорегистратором его автомобиля. Как следует из описания к ролику, все произошло 6 мая, в районе поворота с проспекта Ленина на ул. Болдина в Туле.
 

 
Отечественный ВАЗ трогается после того, как загорается разрешающий сигнал светофора, а спустя пару секунд у него отделяется колесо и укатывается куда-то в район ул. Болдина.
 
Напомним, в этот же день на автодороге «Тула — Щекино» в районе деревни Ясная Поляна у BMW на ходу отлетело колесо и едва не зацепило встречные автомобили. Дорожный инцидент запечатлел видеорегистратор одного из очевидцев.
 

– Напугали, конечно, изрядно. «Ситроену» позади меня чуть в лоб не прилетело, — отметил водитель.

 

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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 13:45 +4
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