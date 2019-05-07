В Туле колесо ВАЗа свернуло на ул. Болдина отдельно от автомобиля: видео

Стоп-кадр видео.

Как следует из пояснения автора ролика, ДТП произошло 6 мая.

кадры, снятые видеорегистратором его автомобиля. Как следует из описания к ролику, все произошло 6 мая, в районе поворота с проспекта Ленина на ул. Болдина в Туле. Очевидец опубликовал в паблике «Подслушано у водителей в Туле/Авто Тула» кадры, снятые видеорегистратором его автомобиля. Как следует из описания к ролику, все произошло 6 мая, в районе поворота с проспекта Ленина на ул. Болдина в Туле.

Отечественный ВАЗ трогается после того, как загорается разрешающий сигнал светофора, а спустя пару секунд у него отделяется колесо и укатывается куда-то в район ул. Болдина.

Напомним, в этот же день на автодороге «Тула — Щекино» в районе деревни Ясная Поляна у BMW на ходу отлетело колесо и едва не зацепило встречные автомобили. Дорожный инцидент запечатлел видеорегистратор одного из очевидцев.