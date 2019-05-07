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Тульские рукопашники выступят на Кубке мира в Берлине
Фото предоставлено Дмитрием Дагаевым.

Тульские рукопашники выступят на Кубке мира в Берлине

Соревнования состоятся в октябре 2019 года.

В Орле состоялись такие спортивные мероприятия по рукопашному бою: Кубок России, чемпионат России в разделе «Самооборона», первенство России среди юношей и девушек 12-13 лет. 

На Кубке России тульские спортсмены завоевали одну золотую и три серебряные медали. Также наши ребята заняли четвертое общекомандное место из 31.

Это лучшее выступление сборной Тульской области за всё время участия в Кубке.

Победителями и призерами соревнований стали:

  • 1 место – Артур Вартеванян, 60 кг,  ЦСП ШВСМ, СШ «Металлург»,
  • 2 место – Егор Сенашкин, 60 кг,  ЦСП ШВСМ, СШ «Металлург»,
  • 2 место – Семён Юдин, 75 кг,  ЦСП ШВСМ, СШ «Триумф»,
  • 2 место – Александр Бушин, 90 кг,  СШ «Металлург».

Все четверо спортсменов завоевали право участвовать в Кубке мира, который пройдет в Берлине в октябре 2019 года. Кроме того, Егор Сенашкин и Александр Бушин выполнили норматив «Мастер спорта России» по рукопашному бою.

Победителями и призерами чемпионата России в разделе «Самооборона» стали:

  • 1 место – Егор Семин, 65 кг, СШ «Триумф»,
  • 2 место – Артур Вартеванян, 65 кг, ЦСП ШВСМ, СШ «Металлург»,
  • 2 место – Семён Юдин, 80 кг,  ЦСП ШВСМ, СШ «Триумф».

Все трое спортсменов завоевали право участвовать в чемпионате мира в разделе «Самооборона», который пройдет в Санкт-Петербурге с 30 мая по 2 июня.

Завершались соревнования первенством России среди юношей 12-13 лет. На данном старте тульские спортсмены не смогли пробиться в число призеров. Сразу несколько ребят остановились в шаге от пьедестала, завоевав 5 места: Геннадий Седачёв, Андрей Шагунов, Иван Сушилин, Виктория Никишина, Алина Сигина, Екатерина Васина.

Специальным призом «За волю к победе» был отмечен тульский спортсмен Андрей Шагунов.

Также в Орле подвели итоги работы региональных отделений Общероссийской федерации рукопашного боя за 2018 год. В номинации «Лучший организатор соревнований по рукопашному бою за 2018 год» был признан президент Тульской областной федерации рукопашного боя, ЗТР Вячеслав Васильевич Дьячков.

В конкурсе «Лучший тренер спортсменов до 18 лет» из 237 тренеров России победителем стал ЗТР, Дмитрий Сергеевич Дагаев. 17 место в этой номинации занял ещё один тульский тренер – Джавид Махраматович Ахадов.

Готовились спортсмены к соревнованиям под руководством Дмитрия Дагаева, Инны Ждановой, Джавида Ахадова, Александра Бушина, Ильи Герасименко, Александра Мешконогих, Анатолия Пашкина, Павла Турбина, Рамазана Багомедова, Артура Вартеваняна, Александра Кадникова.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:27 +4
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