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В Тульской области всю ночь тушили пожар на полигоне
Фото администрации МО Заокский район.

В Тульской области всю ночь тушили пожар на полигоне

Происшествие случилось в Заокском районе.

1 мая примерно в 18.00 в Заокском районе возле деревни Нечаево произошло возгорание на территории недействующего полигона. По некоторым данным, огонь охватил 20 тысяч квадратных метров.

Как сообщает издание «Тульские СМИ» со ссылкой на и.о. главы администрации Заокского района Ларису Акимову, 13 пожарных расчетов тушили пожар всю ночь. В данный момент открытое горение ликвидировано. Сотрудники МЧС проливают водой всю поверхность полигона. Для этого привлекли дополнительную технику — семь поливочных машин, два самосвала, бульдозер и экскаватор.

Сообщается, что администрация Заокского района подала заявление в полицию, чтобы установить причины происшествия.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:17 +1
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