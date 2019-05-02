Тульская область получит 114 млн рублей на благоустройство общественных пространств
Финансирование пойдет на благоустройство Ефремова, Богородицка и Венева.
Федеральная комиссия под председательством вице-премьера Виталия Мутко с участием представителей Совета
Как сообщает пресс-служба правительства Тульской области, федеральные средства распределены между 46 регионами, где в этом году начнется реализация 80 проектов.
Тульская область получит 114 млн рублей на благоустройство общественных пространств.
Регион участвует в конкурсе с первого года проведения. В этом году Тульская область подала три проекта от Ефремова (проект «Сердце Ефремова» — концепция благоустройства центра Ефремова), Богородицка («Город — театр» — концепция развития территории набережной Богородицка) и Венева («Красная площадь» — проект благоустройства исторического центра города Венева).
Проекты из Богородицка и Венева уже становились финалистами в прошлом году.
Объявление и награждение победителей состоится 31 мая в Воронеже на площадке ежегодного Архитектурного форума «Зодчество VRN».
Конкурс проводится второй раз в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Цель конкурса — поддержка проектов по созданию привлекательных городских пространств в малых городах и исторических поселениях с численностью жителей до 100 тыс. человек. В этом году на него поступило 330 заявок из 77 субъектов РФ.