новости
новости
Регистрация
Тульская область получит 114 млн рублей на благоустройство общественных пространств

Тульская область получит 114 млн рублей на благоустройство общественных пространств

Финансирование пойдет на благоустройство Ефремова, Богородицка и Венева.

Федеральная комиссия под председательством вице-премьера Виталия Мутко с участием представителей Совета Федерации ФС РФ, Минстроя, Минфина и Минкульта России подвела итоги Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях 2019 года.

Как сообщает пресс-служба правительства Тульской области, федеральные средства распределены между 46 регионами, где в этом году начнется реализация 80 проектов.

Тульская область получит 114 млн рублей на благоустройство общественных пространств.

Регион участвует в конкурсе с первого года проведения. В этом году Тульская область подала три проекта от Ефремова (проект «Сердце Ефремова» — концепция благоустройства центра Ефремова), Богородицка («Город — театр» — концепция развития территории набережной Богородицка) и Венева («Красная площадь» — проект благоустройства исторического центра города Венева).

Проекты из Богородицка и Венева уже становились финалистами в прошлом году.

Объявление и награждение победителей состоится 31 мая в Воронеже на площадке ежегодного Архитектурного форума «Зодчество VRN».

 

Конкурс проводится второй раз в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Цель конкурса — поддержка проектов по созданию привлекательных городских пространств в малых городах и исторических поселениях с численностью жителей до 100 тыс. человек. В этом году на него поступило 330 заявок из 77 субъектов РФ.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:00 0
Другие статьи по темам
Место
ТулаТульская областьБогородицкЕфремовВенев
Прочее
благоустройство общественных пространстввсероссийский конкурс

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области всю ночь тушили пожар на полигоне
В Тульской области всю ночь тушили пожар на полигоне
В тульских парках стартовал первый театральный сезон
В тульских парках стартовал первый театральный сезон
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.