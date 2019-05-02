Федеральная комиссия под председательством вице-премьера Виталия Мутко с участием представителей Совета Федерации ФС РФ, Минстроя, Минфина и Минкульта России подвела итоги Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях 2019 года.

Как сообщает пресс-служба правительства Тульской области, федеральные средства распределены между 46 регионами, где в этом году начнется реализация 80 проектов.

Тульская область получит 114 млн рублей на благоустройство общественных пространств.

Регион участвует в конкурсе с первого года проведения. В этом году Тульская область подала три проекта от Ефремова (проект «Сердце Ефремова» — концепция благоустройства центра Ефремова), Богородицка («Город — театр» — концепция развития территории набережной Богородицка) и Венева («Красная площадь» — проект благоустройства исторического центра города Венева).

Проекты из Богородицка и Венева уже становились финалистами в прошлом году.

Объявление и награждение победителей состоится 31 мая в Воронеже на площадке ежегодного Архитектурного форума «Зодчество VRN».

Конкурс проводится второй раз в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Цель конкурса — поддержка проектов по созданию привлекательных городских пространств в малых городах и исторических поселениях с численностью жителей до 100 тыс. человек. В этом году на него поступило 330 заявок из 77 субъектов РФ.