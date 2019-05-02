Какие пособия с 1 июля будут выплачивать по-новому
Рассказываем подробнее.
С 1 июля 2019 года Тульское региональное отделение Фонда социального страхования РФ будет осуществлять выплату пособий по временной нетрудоспособности и в связи с материнством «прямыми выплатами».
Что такое «прямые выплаты»?
«Прямые выплаты» — это система выплаты пособий, которая предусматривает расчет и выплату пособий из средств ФСС на лицевые счета получателей, не обращаясь к работодателю.
В чем преимущества?
- начисление полной причитающейся суммы;
- получение денежных средств вне зависимости от экономического состояния организации, в которой вы работаете;
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выбор удобного варианта для получения (на банковскую карту, расчетный счет
и т. д.);
- отсутствие конфликтной ситуации при общении с работодателем;
- 100% получение пособия;
- предприятия не изымают средства из оборота, повышая свою финансовую устойчивость.
Какие пособия будут выплачиваться «прямыми выплатами»?
Пособия семьям с детьми Тульской области, выплачиваемые за счет средств обязательного социального страхования:
- пособие по временной нетрудоспособности, в том числе пособие по временной нетрудоспособности, выплачиваемое в связи уходом за больным членом семьи,
- пособие женщинам, вставшим на учет в медицинские учреждения в ранние сроки беременности (до 12 недель),
- пособие по беременности и родам,
- единовременное пособие на рождение ребенка,
- ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет.
ФСС будет назначать и выплачивать данные пособия напрямую работающим застрахованным гражданам на их лицевой счёт в банке или почтовым переводом.
Как получить пособие с 1 июля 2019 года?
При получении пособий для работающего человека схема прохождения документов фактически не изменяется.
Работнику необходимо:
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представить работодателю документы, подтверждающие право на получение пособия, и написать заявление по форме, утверждённой Приказом ФСС РФ
от 24.11.2017№ 578.
- при выборе способа получения «через кредитную организацию» необходимо указать лицевой счет в банке из 20 знаков и правильный БИК банка.
- необходимо правильно указать индекс и адрес места жительства.
- удостовериться, что работодатель передал документы в течение 5 календарных дней в Тульское региональное отделение ФСС для оплаты.
Фонд перечислит пособие работнику в течение 10 календарных дней после получения правильно оформленных документов от работодателя.
Обратите внимание, что от правильности и полноты, указанных в заявлении сведений, зависит своевременность выплаты пособий.
Работник должен обязательно лично поставить «живую» подпись под заявлением, проверить реквизиты для перечисления средств. Если в процессе обработки документов Фонд обнаружит ошибку, они будут возвращены работодателю для исправления. Если ошибка допущена в реквизитах — после перечисления деньги будут возвращены
Страхователи со среднесписочной численностью физических лиц более 25 человек направляют в региональное отделение Фонда в течение 5 календарных дней реестр получателей пособий в электронной форме, заверенный электронно-цифровой подписью (ЭЦП), аналогично сдаче отчетности по форме 4-ФСС.
Если работодатель представляет в региональное отделение Фонда только электронные реестры, документы на бумажном носителе не представляются и хранятся в организации.
Страхователь, имеющий среднесписочную численность менее 25 человек, заполняет свою часть листка нетрудоспособности (размер средней заработной платы, данные о стаже работы
Подробная информация на сайте ФСС в разделе «Прямые выплаты».