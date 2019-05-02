Какие пособия с 1 июля будут выплачивать по-новому

С 1 июля 2019 года Тульское региональное отделение Фонда социального страхования РФ будет осуществлять выплату пособий по временной нетрудоспособности и в связи с материнством «прямыми выплатами».

Что такое «прямые выплаты»?

«Прямые выплаты» — это система выплаты пособий, которая предусматривает расчет и выплату пособий из средств ФСС на лицевые счета получателей, не обращаясь к работодателю.

В чем преимущества?

начисление полной причитающейся суммы;

получение денежных средств вне зависимости от экономического состояния организации, в которой вы работаете;

выбор удобного варианта для получения (на банковскую карту, расчетный счет и т. д. );

); отсутствие конфликтной ситуации при общении с работодателем;

100% получение пособия;

предприятия не изымают средства из оборота, повышая свою финансовую устойчивость.

Какие пособия будут выплачиваться «прямыми выплатами»?

Пособия семьям с детьми Тульской области, выплачиваемые за счет средств обязательного социального страхования:

пособие по временной нетрудоспособности, в том числе пособие по временной нетрудоспособности, выплачиваемое в связи уходом за больным членом семьи,

пособие женщинам, вставшим на учет в медицинские учреждения в ранние сроки беременности (до 12 недель),

пособие по беременности и родам,

единовременное пособие на рождение ребенка,

ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет.

ФСС будет назначать и выплачивать данные пособия напрямую работающим застрахованным гражданам на их лицевой счёт в банке или почтовым переводом.

Как получить пособие с 1 июля 2019 года?

При получении пособий для работающего человека схема прохождения документов фактически не изменяется.

Работнику необходимо:

представить работодателю документы, подтверждающие право на получение пособия, и написать заявление по форме, утверждённой Приказом ФСС РФ от 24.11.2017 № 578.

№ 578. при выборе способа получения «через кредитную организацию» необходимо указать лицевой счет в банке из 20 знаков и правильный БИК банка.

необходимо правильно указать индекс и адрес места жительства.

удостовериться, что работодатель передал документы в течение 5 календарных дней в Тульское региональное отделение ФСС для оплаты.

Фонд перечислит пособие работнику в течение 10 календарных дней после получения правильно оформленных документов от работодателя.

Обратите внимание, что от правильности и полноты, указанных в заявлении сведений, зависит своевременность выплаты пособий.

Работник должен обязательно лично поставить «живую» подпись под заявлением, проверить реквизиты для перечисления средств. Если в процессе обработки документов Фонд обнаружит ошибку, они будут возвращены работодателю для исправления. Если ошибка допущена в реквизитах — после перечисления деньги будут возвращены в Р. О. Фонда . Это может привести к задержке в выплате пособия.

Страхователи со среднесписочной численностью физических лиц более 25 человек направляют в региональное отделение Фонда в течение 5 календарных дней реестр получателей пособий в электронной форме, заверенный электронно-цифровой подписью (ЭЦП), аналогично сдаче отчетности по форме 4-ФСС.

Если работодатель представляет в региональное отделение Фонда только электронные реестры, документы на бумажном носителе не представляются и хранятся в организации.

Страхователь, имеющий среднесписочную численность менее 25 человек, заполняет свою часть листка нетрудоспособности (размер средней заработной платы, данные о стаже работы и т. д. ), принимает заявление от сотрудника и передает эти документы с описью в региональное отделение Фонда по месту регистрации лично или по почте в течение 5 календарных дней. Также страхователи могут воспользоваться способом передачи документов, заверенных ЭЦП.

Подробная информация на сайте ФСС в разделе «Прямые выплаты».