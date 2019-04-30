Расправа над женщиной-кассиром в Узловой: ненавидел ее, потому что нерусская

Фото автора и из соцсетей.

37-летняя Умида Эгамуротова жаловалась на неадеквата во все инстанции, но приструнить его не удавалось. Сосед зарезал женщину на глазах покупателей.

20 ножевых

Понедельник, 29 апреля, около 14.00. Обычный день в одном из супермаркетов Узловой. Люди неспешно выбирают нужные им товары, здороваются со знакомыми, оплачивают покупки и уходят по своим делам. Рутина, которая повторяется каждый день.

К одной из касс идет мужчина в темном джинсовом костюме. Протиснувшись между покупательницей и стеллажом с шоколадками, он неожиданно достает огромный кухонный нож и начинает остервенело наносить удары кассиру. Женщина падает и оказывается буквально в ловушке: шансов спастись у нее нет, на помощь жертве никто не спешит – люди в ужасе разбегаются.

Жуткое убийство зафиксировала камера наблюдения магазина (мы не публикуем видеоролик из-за его исключительной жестокости. – Прим. ред.).

20 ударов ножом за 24 секунды. Преступник беспрепятственно вышел на улицу.

Вскоре на место прибыли полиция и скорая. По неофициальной информации, 37-летнюю Умиду успели довезти до больницы, но спасти ее не удалось – слишком много повреждений.

Личность нападавшего установили быстро. 34-летнего местного жителя Андрея Калинина многие знали. Было известно, что он скрылся на автомобиле, и для его поимки на территории Тульской области полиция ввела план «Перехват»

– Все наряды полиции в Узловском и соседних районах были ориентированы на его задержание, отрабатывались места возможного нахождения предполагаемого преступника, – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. – В результате принятых мер двое участковых уполномоченных полиции заметили мужчину, схожего по приметам с разыскиваемым, после чего совместно с сотрудниками ППС злоумышленник был задержан на территории одного из садовых товариществ.

Жили через стенку

В настоящее время по факту происшествия следственный отдел по городу Узловая СУ СК РФ по Тульской области возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Причину дерзкой и циничной расправы над женщиной в людном месте следствие пока не сочло нужным донести до общественности. В городе обсуждают происшествие и строят версии одна страшнее другой.

Однако корреспонденту Myslo все же удалось узнать подробности, проливающие свет на произошедшее.

Соседи характеризуют Андрея Калинина как неадекватного, вспыльчивого и злоупотребляющего алкоголем человека. Об Умиде (на наш манер ее называли Надей) отзываются только тепло. Она была в разводе и в одиночку растила троих детей. Добрая, нескандальная, отзывчивая.

Андрей и Умида были соседями по лестничной площадке. В этом-то и крылась причина конфликта, длившегося целый год. Мужчина ненавидел свою соседку: приезжая, «не наша».

Одна из соседок Умиды и Андрея рассказывает:

– Он постоянно выпивает, а как напьется, громко включает музыку. У нас звукоизоляция сами знаете какая – всё слышно. А у нее трое детей... Ни вечером, ни ночью спать им не давал. Умида подойдет, постучит к нему и попросит сделать звук потише. Он же отвечал, что он у себя дома и «что хочет, то и воротит». Так ей и грозил: «Приехала сюда! Я тебе тут жить не дам!» А милиция наша всё ходила, уговаривала его [не скандалить]. Вот и «уговорили»!

...Когда у Умиды кончалось терпение, она писала на соседа жалобу в полицию. А что участковый может сделать в рамках закона? Пришел, провел беседу. Сосед на время успокоится, а потом опять всё по новой.

Кроме того, выяснилось, что прошлым летом многодетная мать просила полицию отреагировать на то, что сосед избил ее несовершеннолетнего ребенка, и проверить, подпадают ли его действия под статью 116 УК РФ (побои из хулиганских побуждений, а равно по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы). Но позднее она отказалась от обвинений, и мужчину привлекли только по ст. 6.1.1 КоАП РФ (побои без признаков уголовно наказуемого деяния).

Вскоре Умида поняла, что сосед не собирается останавливаться, а полиция не в силах поставить его на место. Женщина написала жалобу уполномоченному по правам ребенка в Тульской области Наталии Зыковой.

В обращении женщина указала, что на почве личной неприязни к ее национальности Андрей Калинин постоянно подвергает ее оскорблениям, применяет насилие в отношении нее и ее несовершеннолетних детей. Наталия Зыкова написала обращение на имя начальника регионального УМВД: просила проверить изложенные факты и провести профилактическую работу.

В ходе одной из последних ссор Калинин повредил дверь квартиры Умиды чем-то тяжелым, разбил глазок. Соседи говорят, она на него в суд подала либо намеревалась это сделать в ближайшее время. Возможно, это разожгло конфликт еще больше.

Признает, но не раскаивается

По имеющейся на данный момент информации, задержанный за убийство Умиды Андрей Калинин признает вину в убийстве. Но не раскаивается.

Мысль учинить расправу над соседкой-узбечкой зрела в его голове около месяца, а осуществилась под воздействием алкоголя. В магазин он шел уже с намерением убить, пряча нож в рукаве. Сейчас он арестован и дает показания, с ним проводятся следственные действия.

Детей Умиды забрал к себе их отец. Как рассказала уполномоченный по правам ребенка в Тульской области Наталия Зыкова, социальные службы окажут семье необходимую помощь.

Myslo следит за развитием этой истории.