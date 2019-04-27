В Тульской области мать, до смерти забившая сына, получила 12 лет колонии

Фото Дмитрия Дзюбина.

Суд вынес приговор 40-летней женщине из Богородицка, признанной виновной в убийстве своего малолетнего сына. Следствием и судом установлено, что утром 20 января 2018 года осужденная распивала спиртные напитки в одной из квартир на ул. Комсомольская в Богородицке. Там же находился ее муж и их малолетний сын.

В ходе распития алкогольных напитков между осужденной и ее супругом произошла ссора. Мужчина оскорбил жену, и пообещал, что разведется с ней. В 8.30 утра он ушел из дома.

Женщина продолжила выпивать, и в это время к ней подошел сын и попросил дать ему сладости. Горе-маму это разозлило, она ударила сына по голове от чего он упал на пол и заплакал. Но этого женщине показалось недостаточно, она продолжила избивать мальчика.

Когда он перестал подавать признаки жизни, она закрыла тело ребенка в соседней комнате, и не заходила туда. Тревогу забили родственники и вызвали полицию. Только тогда, 23 января вместе с полицией женщина впервые зашла в комнату, в которой оставила сына умирать.

На этапе предварительного расследования уголовного дела женщине была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Суд признал женщину виновной по ст. 105 п. «в» ч. 2 УК РФ (Убийство малолетнего). Приговором женщине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы сроком на 1 год.

Напомним, в суде, в котором избиралась мера пресечения для подозреваемой, она рассказывала другую версию. Женщина говорила, что ее спровоцировал громкий плач мальчика, поэтому она выместила на нем обиду от ссоры с супругом. Также она рассказывала, что в момент этого зверского преступления была на 26 недели беременности.