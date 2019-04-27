Как изменились условия налогообложения имущества

Изменения коснулись транспортного, земельного, налога на имущество физлиц и т. д.

15 апреля 2019 года Федеральным законом были внесены изменения в Налоговый кодекс РФ. Поправки коснулись сферы налогообложения имущества.

УФНС России по Тульской области подробно объяснили, чего стоит ждать налогоплательщикам.

Транспортный налог

Со дня официального опубликования Закона в ст. 358 Кодекса внесены изменения, уточняющие основания освобождения от налогообложения транспортных средств, находящихся в розыске в связи с их угоном (кражей). Начиная с налогового периода 2018, не являются объектом налогообложения транспортные средства, находящиеся в розыске, а также транспортные средства, розыск которых прекращен, с месяца начала розыска соответствующего транспортного средства до месяца его возврата лицу, на которое оно зарегистрировано. Факты угона (кражи), возврата транспортного средства подтверждаются документом, выдаваемым уполномоченным органом, или сведениями, полученными налоговыми органами в соответствии со ст. 85 Кодекса. Начиная с налогового периода 2020 года отменена обязанность по представлению налоговых деклараций по транспортному налогу. Данная мера направлена на повышение эффективности контроля за полнотой уплаты налога, а также призвана снизить административную нагрузку в виде избыточной отчетности для участников налоговых отношений. С 1 января 2020 года Законом для налогоплательщиков-организаций вводится заявительный порядок предоставления документов о налоговой льготе по транспортному налогу. При этом форма заявления о предоставлении налоговой льготы налогоплательщиками-организациями, порядок её заполнения и формат представления в электронной форме утверждаются приказом ФНС России.

Налог на имущество организаций

Внесены изменения, согласно которым налоговая база в отношении отдельных объектов недвижимого имущества определяется как их кадастровая стоимость, внесенная в Единый государственный реестр недвижимости и подлежащая применению с 1 января года налогового периода, за исключением случаев, предусмотренных Кодексом. С налогового периода 2020 года Законом отменена обязанность по представлению налогоплательщиками налоговых расчетов по авансовым платежам по налогу на имущество организаций, а также вводятся положения о возможности представления единой налоговой отчетности при исчислении налога от остаточной стоимости, в случае полного поступления средств в бюджет региона. Вопрос о централизации представления налоговых расчетов для Тульской области не актуален, т.к. в соответствии с Законом Тульской области от 11.11.2005 № 639-ЗТО «О межбюджетном регулировании» налог на имущество организаций делится между бюджетом региона и бюджетами муниципальных образований. Также по объектам, налоговая база по которым исчисляется от кадастровой стоимости, налоговая отчетность представляется только по месту нахождения объекта недвижимости.

Так же изменился порядок исчисления налога и представления налоговой отчетности: с 01 января 2019 года налоговая база определяется отдельно в отношении каждого объекта недвижимого имущества.

Земельный налог

Начиная с налогового периода 2018 года, в качестве дополнительных мер социальной поддержки для многодетных, к числу льготников, имеющих право на налоговый вычет в размере кадастровой стоимости 600 кв.м в отношении одного земельного участка, отнесены физические лица, имеющие трех и более несовершеннолетних детей. Начиная с налогового периода 2018 года, в п. 10 ст. 396 Кодекса включено правило предоставления налоговых льгот физическим лицам без заявлений в налоговый орган (далее – «проактивный» порядок): в случае, если налогоплательщик, имеющий право на льготу, в том числе в виде налогового вычета, не представил в налоговый орган заявление о предоставлении налоговой льготы или не сообщил об отказе от применения налоговой льготы, налоговая льгота предоставляется на основании сведений, полученных налоговым органом в соответствии с федеральными законами. В случае, если сумма налога, исчисленная в отношении земельного участка, превышает сумму налога, исчисленную в отношении этого земельного участка за предыдущий налоговый период с учетом коэффициента 1,1, сумма налога подлежит уплате налогоплательщиками – физическими лицами в размере, равном исчисленной сумме налоге за предыдущий налоговый период с учетом коэффициента 1,1. Коэффициент 10-ти процентного ограничения роста налога не применяется при исчислении налога в отношении земельных участков, предназначенных для жилищного строительства, в связи с несвоевременной застройкой которых за соответствующий налоговый период для расчета налога применены коэффициенты 2 или 4. Со дня официального опубликования Закона переносится с 1 ноября на 31 декабря года, являющегося налоговым периодом, предельный срок для возможности подачи налогоплательщиком-физическим лицом в налоговый орган уведомления о выбранном земельном участке, в отношении которого будет применяться налоговый вычет.

Это позволит реализовать возможность представления уведомления в отношении земельного участка, права на которые возникли в течение последних двух месяцев года.

Начиная с 1 января 2020 года в режиме аналогичном администрированию транспортного налога у налогоплательщиков-организаций появится возможность направления в налоговый орган заявлений о предоставлении налоговой льготы, а с 1 января 2021 года для них будет исключена обязанность по представлению налоговых деклараций за налоговый период 2020 года и последующие налоговые периоды.

Налог на имущество физических лиц