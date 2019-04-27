Туляки освящают куличи, яйца и пасхи в тульских храмах: фоторепортаж

Фото Сергея Боброва.

Корреспондент Myslo побывал в трех храмах Тулы и запечатлел православный обряд.

27 апреля, накануне Пасхи верующие освящают куличи, яйца и пасхи.

православные туляки приходят в храмы, чтобы освятить традиционные пасхальные блюда — куличи, крашеные яички, творожную пасху, кагор.

В храмах с самого утра собираются сотни туляков. Фотограф Myslo побывал в Всехсвятском кафедральном соборе, храме Двенадцати Святых Апостолов и Храме Дмитрия Солунского. Смотрите фоторепортаж!