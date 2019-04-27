новости
новости
Регистрация
Туляки освящают куличи, яйца и пасхи в тульских храмах: фоторепортаж
Фото Сергея Боброва.

Туляки освящают куличи, яйца и пасхи в тульских храмах: фоторепортаж

Корреспондент Myslo побывал в трех храмах Тулы и запечатлел православный обряд.

27 апреля, накануне Пасхи верующие освящают куличи, яйца и пасхи. 

православные туляки приходят в храмы, чтобы освятить традиционные пасхальные блюда — куличи, крашеные яички, творожную пасху, кагор.

В храмах с самого утра собираются сотни туляков. Фотограф Myslo побывал в Всехсвятском кафедральном соборе, храме Двенадцати Святых Апостолов и Храме Дмитрия Солунского. Смотрите фоторепортаж!

 

Галерея
Туляки освятили куличи, яйца и пасхи в тульских храмах, Фото: 1
Туляки освятили куличи, яйца и пасхи в тульских храмах, Фото: 2
Туляки освятили куличи, яйца и пасхи в тульских храмах, Фото: 3
Туляки освятили куличи, яйца и пасхи в тульских храмах, Фото: 4
Туляки освятили куличи, яйца и пасхи в тульских храмах, Фото: 5
Туляки освятили куличи, яйца и пасхи в тульских храмах, Фото: 6
Туляки освятили куличи, яйца и пасхи в тульских храмах, Фото: 7
Туляки освятили куличи, яйца и пасхи в тульских храмах, Фото: 8
Туляки освятили куличи, яйца и пасхи в тульских храмах, Фото: 9
Туляки освятили куличи, яйца и пасхи в тульских храмах, Фото: 10
Туляки освятили куличи, яйца и пасхи в тульских храмах, Фото: 11
Туляки освятили куличи, яйца и пасхи в тульских храмах, Фото: 12
Туляки освятили куличи, яйца и пасхи в тульских храмах, Фото: 13
Туляки освятили куличи, яйца и пасхи в тульских храмах, Фото: 14
Туляки освятили куличи, яйца и пасхи в тульских храмах, Фото: 15
Туляки освятили куличи, яйца и пасхи в тульских храмах, Фото: 16
Туляки освятили куличи, яйца и пасхи в тульских храмах, Фото: 17
Туляки освятили куличи, яйца и пасхи в тульских храмах, Фото: 18
Туляки освятили куличи, яйца и пасхи в тульских храмах, Фото: 19
Туляки освятили куличи, яйца и пасхи в тульских храмах, Фото: 20
Туляки освятили куличи, яйца и пасхи в тульских храмах, Фото: 21
Туляки освятили куличи, яйца и пасхи в тульских храмах, Фото: 22
Туляки освятили куличи, яйца и пасхи в тульских храмах, Фото: 23
Туляки освятили куличи, яйца и пасхи в тульских храмах, Фото: 24
Туляки освятили куличи, яйца и пасхи в тульских храмах, Фото: 25
Туляки освятили куличи, яйца и пасхи в тульских храмах, Фото: 26
Туляки освятили куличи, яйца и пасхи в тульских храмах, Фото: 27
Туляки освятили куличи, яйца и пасхи в тульских храмах, Фото: 28
Туляки освятили куличи, яйца и пасхи в тульских храмах, Фото: 29
Туляки освятили куличи, яйца и пасхи в тульских храмах, Фото: 30
Туляки освятили куличи, яйца и пасхи в тульских храмах, Фото: 31
Туляки освятили куличи, яйца и пасхи в тульских храмах, Фото: 32
Туляки освятили куличи, яйца и пасхи в тульских храмах, Фото: 33
Туляки освятили куличи, яйца и пасхи в тульских храмах, Фото: 34
Туляки освятили куличи, яйца и пасхи в тульских храмах, Фото: 35
Туляки освятили куличи, яйца и пасхи в тульских храмах, Фото: 36
показать все фотографии
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
сегодня, в 14:00 +4
Другие статьи по темам
Событие
Пасха
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области мать, до смерти забившая сына, получила 12 лет колонии
В Тульской области мать, до смерти забившая сына, получила 12 лет колонии
Туляк украл неисправный автомобиль
Туляк украл неисправный автомобиль
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.