Фото Сергея Боброва.
Туляки освящают куличи, яйца и пасхи в тульских храмах: фоторепортаж
Корреспондент Myslo побывал в трех храмах Тулы и запечатлел православный обряд.
27 апреля, накануне Пасхи верующие освящают куличи, яйца и пасхи.
православные туляки приходят в храмы, чтобы освятить традиционные пасхальные блюда — куличи, крашеные яички, творожную пасху, кагор.
В храмах с самого утра собираются сотни туляков. Фотограф Myslo побывал в Всехсвятском кафедральном соборе, храме Двенадцати Святых Апостолов и Храме Дмитрия Солунского. Смотрите фоторепортаж!
Галерея
Другие статьи по темам
Событие
Место