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Ночное ДТП в Туле: легковушка вылетела с дороги и перевернулась несколько раз

Ночное ДТП в Туле: легковушка вылетела с дороги и перевернулась несколько раз

ЧП произошло на ул. Металлургов в Пролетарском районе.

В социальных сетях появилась информация о ночном ДТП-перевертыше на ул. Металлургов недалеко от дома №108.

По словам очевидцев, легковой автомобиль ехал на высокой скорости, не вписался в поворот, вылетел на обочину и несколько раз перевернулся. Несмотря на серьезные повреждения машины, в аварии никто не пострадал.

Прохожие помогли выбраться водителю и перевернуть автомобиль на колеса.

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сегодня, в 16:13 0
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