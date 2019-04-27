Ночное ДТП в Туле: легковушка вылетела с дороги и перевернулась несколько раз

В социальных сетях появилась информация о ночном ДТП-перевертыше на ул. Металлургов недалеко от дома №108.

По словам очевидцев, легковой автомобиль ехал на высокой скорости, не вписался в поворот, вылетел на обочину и несколько раз перевернулся. Несмотря на серьезные повреждения машины, в аварии никто не пострадал.

Прохожие помогли выбраться водителю и перевернуть автомобиль на колеса.